Un año de la muerte de Carles Miñarro, médico del FC Barcelona: "Me dolió que mis hijos se enterasen por la tele"

Mar Ballester concedió una entrevista a Catalunya Ràdio. La viuda del doctor Carles Miñarro declaró cómo fue el día del fallecimiento de su marido y cómo se tomaron la noticia tanto ella como sus hijos.

El médico falleció el 8 de marzo de 2025, el mismo día que el FC Barcelona iba a jugar un partido de La Liga contra Osasuna. Este encuentro terminó por no disputarse y se aplazó debido a lo ocurrido con Carles.

Miñarro murió en el hotel Meliá de Pedralbes, lugar donde estaba concentrado el club blaugrana. A este hotel llegó Mar después de que le llamasen compañeros de su marido, como ella misma cuenta: "Me dijeron que no se encontraba bien, que estaba en el hotel y si podía ir, a mí me extrañó que no fuera a un hospital".

Amb molta tristesa, us comunico la sobtada mort del meu marit , Carles Miñarro el passat 8 de març. Marit, pare, germà, cosi, net, cunyat,…una gran persona que sempre recordararem. DEP pic.twitter.com/XujBIpyXU3 — Mar Ballester (@MarBallest87254) March 9, 2025

La catalana subió esta publicación un día después del fallecimiento y en ella comentó: "Con mucha tristeza, os comunico la repentina muerte de mi marido, Carles Miñarro el pasado 8 de marzo. Marido, padre, hermano, primo, nieto, cuñado,....Una gran persona que siempre recordaremos. DEP"

Mar se enteró por llamada cómo se estaba llevando la noticia: "Me llamó el señor Laporta y me confirmó que se había filtrado por la prensa que Carles había muerto. Que lamentaba comunicármelo de esa manera pero lo tenía que saber", explicaba la mujer del médico.

Todo lo que rodea el mundo del fútbol tiene poca o nula privacidad, las noticias vuelan y en esta ocasión no fue diferente. La catalana, después de colgar la llamada con el Presidente, procedió a llamar a sus hijos, pero estos ya lo sabían.

Ella misma comentó: "Me dolió que se enterasen por la televisión; ni ellos ni yo estábamos preparados". Nadie te prepara para estos momentos y menos, cuando tienen una gran repercusión.

El minuto de silencio en memoria de Carles Miñarro.

Al cabo de unos minutos, la noticia ya estaba en todos los medios de comunicación y tanto Mar como sus hijos intentaron llevar la situación de la mejor manera posible. La madre explicó cómo vivió ese sábado momentos después del fallecimiento: "Verlo tendido muerto, creo que la cabeza me hizo ver que verdaderamente había pasado, porque si no, te piensas que es una broma".

Después de un año, la viuda contaba cómo lleva el duelo: "Cada uno lo lleva a su manera, yo cuando es una fecha especial, le envío una nota de WhatsApp". Además, resalta la pasión que tenía su marido por el Barcelona: "Si le dijeran lo que ha pasado, y si lo volvería a repetir, él lo volvería a hacer porque el tiempo que ha vivido en este equipo él lo disfrutó muchísimo".