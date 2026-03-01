Arbeloa, sobre reservarse para el Mundial: "No entiendo a los jugadores que ahorran fuerzas. Yo lo daba todo por mi club"

Álvaro Arbeloa compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido de La Liga frente al Getafe. Un duelo que deberán ganar para no perder la estela del Barça en la pelea por el título.

Getafe

"Con muchas ganas, sabiendo la dificultad del rival, con un entrenador que siempre saca los mejores jugadores. Es un rival muy incómodo, capaz de hacer partidos muy cerrados y que te lleva a tu terreno. Con muchas ganas de jugar en casa ante nuestro público".

Mbappé

"Lo tenemos muy claro, qué es lo que le pasa y qué es lo que queremos ahora, que es que se recupere de estas molestias y vuelva al 100% cuando se encuentre totalmente recuperado".

Manchester City

"Va a ser un duelo apasionante entre dos grandes clubes. Es una eliminatoria que a los madridistas les gusta mucho por la entidad del rival. Cuando llegue el momento lo prepararemos al máximo".

Mbappé contra el City

"Veremos día a día. Es cosa de que él vaya viendo cómo se va encontrando. Ahora es mejor no dar plazos y que vea sus sensaciones. En función de eso, iremos decidiendo. Queremos que vuelva al 100% y cuando eso ocurra volverá".

Thiago de titular

"Es un chico muy rápido y se le ve lo que es capaz de dar. Es un chico extremadamente dinámico, con mucho despliegue, trabajo, movilidad. Su mayor cualidad es que tiene una personalidad tremenda, siempre quiere el balón y cuando está presionado no se siente presionado".

"Entiendo que la gente se extrañe que debute en una eliminatoria de Champions, pero si lo hace es porque tenía plena confianza en él de que iba a hacer lo que hace muchas veces. Los chicos de la cantera lo tienen más fácil para saber lo que quiero de ellos. Thiago va a seguir disfrutando de oportunidades en el primer equipo. Es un gusto tener un jugador como él".

Banda derecha

"Tienen cabida todos. Esto no se trata de un sistema cerrado. Lo bueno será que con las diferentes capacidades que tienen los jugadores se puedan hacer cosas diferentes. Cuando haces cambios no lo haces porque alguien lo está haciendo mal, sino porque quieres otras cosas".

Jugar lunes y viernes

"Lo de la Champions se lleva haciendo mucho tiempo. Te puede condicionar un poco, como todo. Con los horarios se ha hecho lo más lógico teniendo en cuenta las eliminatorias que tenemos todos de Champions".

Rodrygo

"Debe ser importantísimo. Puede ser un jugador fundamental, decisivo. Lleva muchos años demostrando su calidad en el Real Madrid. En las tres posiciones de ataque nos puede aportar. Es un jugador muy completo y muy difícil de defender. Tengo muchas ganas de tenerle de vuelta".

Bordalás

"Lleva muchísimos años en la Liga y cada año, da igual los jugadores que tenga, saca el mayor rendimiento. Hace jugar a los equipos fiel a su estilo".

"Lo tienes muy claro lo que vas a encontrarte cuando lo tienes enfrente. Sus equipos defienden muy bien, es el equipo que menos tiros recibe como visitante. Está muy bien trabajado. No voy a descubrir yo ahora a Bordalás".

Año de Mundial

"Yo no he entendido otra cosa que dar todo lo que tenía por mi club y darlo todo luego por la Selección como iba. No entiendo de futbolistas que guarden fuerzas, que no sea otra cosa que dar todo por el Real Madrid en este caso. No hay mejor manera de prepararse que rendir en tu equipo".

Vinicius

"No sé si he tocado alguna tecla... El mérito es de Vini, que es un futbolista fantástico. Yo le doy mucha confianza y cariño y que los compañeros lo busquen para aprovechar sus cualidades. Es un jugador determinante, fundamental. Como entrenador lo que trabajo es que encontremos".

Pocos cambios en el once

"Siempre es más fácil intentar crear un bloque y a partir de ahí asentar jugadores. No hemos tenido ese tiempo de pretemporada ni muchos días de trabajo y es importante crear automatismos".

"Es mucho más fácil hacerlo de esta manera y que después los jugadores vayan siguiendo el ritmo del equipo. Pero también está habiendo un gran rendimiento de todos los jugadores y se están ganando esa continuidad en el equipo".