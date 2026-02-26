Cristiano Ronaldo, nuevo copropietario de la UD Almería: compra el 25% de las acciones del club

Cristiano Ronaldo ha dado un nuevo giro a su carrera, esta vez lejos del césped pero muy cerca del poder.

El delantero portugués ha adquirido el 25% de la UD Almería mediante su estructura empresarial, CR7 Sports Investments, y se convierte así en socio de referencia de un club que aspira a asentarse en la élite del fútbol español a medio plazo.

La operación confirma el salto definitivo del futbolista al negocio de la propiedad de clubes, en línea con la estrategia que desde hace años siguen otras grandes estrellas del deporte.

El movimiento se encuadra en el proyecto que lidera el empresario saudí Mohamed Al-Khereiji, dueño mayoritario del Almería desde 2025, cuando tomó el relevo de Turki Al-Sheikh tras una compraventa valorada en torno a los 100 millones de euros.

Al-Khereiji controla el Saudi Media Group y ha ido reforzando el músculo financiero del club andaluz, que en poco tiempo ha pasado a manejar una de las plantillas con mayor valor de mercado de la Segunda División.

La entrada de Cristiano no altera el mando accionarial, pero sí refuerza el proyecto con un socio de enorme impacto global.

En la práctica, el 25% otorga al portugués un papel decisivo en las grandes líneas estratégicas sin asumir la gestión del día a día. Se integra en un modelo que ya explotaba con éxito la compraventa de talento y el desarrollo de jóvenes futbolistas para generar plusvalías en el mercado de traspasos.

Joao Félix y Cristiano Ronaldo, en el banquillo del Al-Nassr Reuters

El club confía en que el tirón de la marca CR7 multiplique su visibilidad internacional, abra nuevas puertas comerciales y facilite acuerdos de patrocinio que hasta ahora resultaban inaccesibles para una entidad de su tamaño.

La operación no surge de la nada. La relación entre Cristiano y Al‑Khereiji se remonta a la Saudi Pro League, donde el empresario saudí jugó un papel relevante en la llegada del delantero al fútbol de su país.

Desde que el grupo saudí aterrizó en el estadio de los Juegos Mediterráneos, en Almería se venía especulando con la posibilidad de que el portugués participara en el accionariado o incluso se dejara ver con la camiseta rojiblanca en el tramo final de su carrera.

El primer escenario ya es una realidad; el segundo queda, por ahora, en el terreno de la ilusión.

En el plano deportivo, el Almería compite en la división de plata con el objetivo inmediato de regresar a Primera División y mantenerse de forma estable en la máxima categoría.

La presencia de Cristiano en el consejo refuerza el relato de ambición que el club lleva tiempo construyendo y añade presión sobre los resultados: el proyecto ya no solo se mide en puntos, sino también en su capacidad para capitalizar la llegada de una de las figuras más reconocibles del fútbol mundial.

Cristiano, como empresario

La entrada de Cristiano en el accionariado del Almería se enmarca en un perfil cada vez más definido como empresario del deporte, que va mucho más allá de su condición de futbolista en activo.

Su desembarco en el club andaluz coincide, además, con su apuesta por los deportes de combate como socio de la empresa española de MMA WOWfc, lo que refuerza la idea de una estrategia global: diversificar en distintas disciplinas, controlar activos deportivos y utilizar su tirón mediático para acelerar el crecimiento de las propiedades en las que invierte.

De esta manera, Cristiano empieza a transitar el camino de otras grandes estrellas que han diseñado su futuro a través de una red de participaciones en clubes, ligas y plataformas vinculadas al espectáculo deportivo.