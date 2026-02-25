El caso 'Prestianni-Vinicius', desde el otro lado de la frontera: "Hay algo de racismo sistémico en Portugal"

El 'caso Prestianni-Vinicius' está acaparando todos los focos en la previa del definitivo partido entre el Real Madrid y el Benfica. Ambos equipos se juegan la vida en Champions, pero parece que sólo hay ojos, y por otra parte resulta lógico y hasta esperanzador, para el presunto episodio de racismo vivido en el encuentro de ida.

Con la discutida sanción provisional al jugador argentino, el Benfica incluyendo en su expedición al futbolista y una investigación todavía abierta, EL ESPAÑOL pulsa el ambiente en Portugal para conocer de primera mano cuál es el sentir en el país vecino en torno a este tremendo lío.

Este periódico recaba las opiniones de dos periodistas del país vecino en diarios de referencia. João Pimpim, de A Bola, y Valter Marques, de Record, aportan la visión desde el otro lado de la frontera sobre Vinicius, el racismo y hasta el contexto sociopolítico para entender mejor el trasfondo.

Prestianni, en el momento de su presunto insulto racista Vinicius en el Benfica - Real Madrid Captura de pantalla

El debate

Vinicius acudió al árbitro en pleno partido para comentarle que Prestianni le había llamado "mono" tras la celebración de su gol. El colegiado cruzó los brazos, activó el protocolo antirracismo y la polémica se apoderó del fútbol.

¿Había insultado Prestianni a Vinicius? El brasileño, y varios compañeros suyos como Mbappé, Camavinga o Tchouaméni, salieron a refrendar la versión del insulto de "mono". Prestianni, sin embargo, no ha reconocido todavía tal extremo.

A falta de pruebas irrefutables, en esto se debate el público y sobre todo la afición del Benfica, en qué versión creer.

👀⚽ Vinicius y Prestianni vuelven a cruzarse… o casi



El Benfica viaja a Madrid sin su joven estrella, sancionada tras el escándalo racista en la ida



El “caso Prestianni-Vinicius” sigue abierto y marcará el ambiente del Bernabéu



🎥 Alberto Marcos pic.twitter.com/oq0lfYZv6h — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) February 24, 2026

"En general, los aficionados del Benfica se han dividido entre quienes no creen que Prestianni haya sido racista con Vinicius y quienes consideran que hay que esperar a la investigación antes de condenar al jugador en la plaza pública", asevera João Pimpim, de A Bola.

"Hay muchos aficionados que dan el beneficio de la duda al jugador, claro. Pero la mayoría considera que, si realmente lo hizo, debe ser sancionado. En cuanto a los comportamientos racistas de los aficionados, la mayoría los condena, y el club también", cuenta por su parte Valter Marques, de Record.

Racismo y ultraderecha

Pimpim ayuda a poner a la polémica en un contexto mayor, el sociopolítico que envuelve ahora mismo a Portugal después de unas recientes elecciones que han dejado unos resultados extrapolables a este asunto.

"Lamentablemente, también existe un movimiento creciente de un partido de extrema derecha radical en Portugal, con muchas posturas racistas y que, en las últimas elecciones, hace una semana y media, vio a su líder obtener más del 30% de los votos", relata Pimpim en referencia a los votos obtenidos por el partido Chega.

Cuenta este periodista portugués que, por lo tanto, hay un porcentaje importante de población que no ve gravedad en lo sucedido en el Estadio da Luz: "Hay cierto racismo sistémico en Portugal cuyos integrantes creen que llamar "mono" o "negro" en el calor del juego no es racismo. Desgraciadamente".

El poder del Real Madrid

De las palabras de ambos periodistas también se desprende que en una buena parte de la afición del Benfica creen que el Real Madrid tiene un gran poder mediático que juega en contra de los intereses del club portugués.

"Hay quienes hablan del poder del Real Madrid y de cómo eso puede limitar la defensa del Benfica en este proceso. Pero todos opinan que deben esclarecerse los hechos con justicia y, después, tomar una posición. Esta suspensión preventiva está siendo muy criticada en Portugal", cuenta Valter Marques, de Record.

Prestianni y Vinicius, durante el partido entre el Benfica y el Real Madrid de Champions League EFE

"Hay un sector de personas que piensa que todo esto ha sido una campaña mediática y que, siendo un Benfica contra Real Madrid, el Benfica saldría perdiendo siempre. También hay quienes opinan que 'siempre es con Vinicius' y que eso resulta extraño", revela, por su parte, Pimpim.

Prestianni en el Bernabéu

Todo el mundo estaba expectante por ver a Prestianni pisando el césped del Bernabéu, el recibimiento del público madridista y su reencuentro con Vinicius. Sin embargo, nada de eso se producirá salvo cambio de última hora.

La UEFA decidió sancionar provisionalmente al jugador argentino con un partido, justo el que enfrentará al Benfica con el Real Madrid pese a que el club lisboeta ha recurrido. La sanción ha sentado muy mal en Portugal, y quedará la incógnita de qué versión de Prestianni se podría ver en el encuentro de vuelta.

Vinicius, víctima de presuntos insultos racistas por parte de Prestianni. Reuters

"El jugador tiene una mentalidad fuerte y creo que estaría preparado para un ambiente difícil en el Bernabéu. Si jugara, sin duda sería muy silbado. Pero es un futbolista acostumbrado a entornos difíciles y exigentes desde su paso por Argentina", dice Marques desde Record.

João Pimpim, de A Bola, tiene más dudas: "Por lo que se conoce de Prestianni -por su juventud, su sangre caliente y su personalidad-, es alguien que se enciende fácilmente. Sería una auténtica prueba de fuego someterlo a ese partido. Dudo que pudiera soportar la presión durante 90 minutos. Pero, a veces, es en estos momentos cuando uno crece y cambia".

El 'no regreso' de Mourinho

De no haber sido por este presunto episodio racista, todos los focos estarían puestos en la vuelta de José Mourinho al Santiago Bernabéu. Desde que dejó el Real Madrid el entrenador portugués no ha regresado nunca a su anterior estadio, y seguirá sin hacerlo

Fue expulsado en el partido de ida después de protestar insistentemente a los colegiados, así que no habrá recibimiento a uno de los entrenadores más polémicos de la historia del conjunto blanco.

Hace 13 años que el luso no pisa el Bernabéu, pero siempre es uno de esos nombres que se le pasan por la cabeza a una parte de los aficionados cuando se habla de cambiar de aires en el banquillo.

Arbeloa y Mourinho dialogan durante el Benfica - Real Madrid de Champions League EFE

Su magnífica relación con Florentino Pérez ha avivado los rumores en ocasiones, como cuando se marchó Xabi Alonso, pero el Real Madrid no se llegó a plantear en serio su vuelta.

Este verano, en los albores de la temporada, Mou iba a hacer una visita al Bernabéu como parte de un 'tour' planificado para mantenerse en activo. Sin embargo, su firma por el Benfica desterró estos planes.

Hoy, el portugués, que ya se borró de la rueda de prensa previa, verá el partido desde la grada y no desde el banquillo.