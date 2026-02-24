Courtois y un posible saludo a Prestianni: "Si juega, ya veremos lo que hace el equipo"

Thibaut Courtois compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido de vuelta del play-off de la Champions League contra el Benfica.

El portero del Real Madrid abordó distintos temas de actualidad, desde el caso de Vinicius y los supuestos insultos racistas de Prestianni hasta el posible saludo a Prestianni, pasando por la polémica del penalti de Pamplona o las normas contra el racismo.

Courtois aseguró que el fútbol se encuentra ante "un gran momento" para poner fin a los episodios de racismo y subrayó que el equipo conoce lo que Vinicius les contó, un tipo de situación que, según dijo, se ha repetido demasiadas veces. Señaló además que la decisión final corresponde a la UEFA.

Sobre Mourinho, reconoció que entiende que el técnico portugués quiera defender a su club, pero se mostró molesto "porque se utiliza el festejo de Vinicius" para restar gravedad al caso. "Cuando marcan al Real Madrid, es el doble o triple. Ha pasado y hay que pasar página. No podemos justificar un presunto acto de racismo por una celebración", sentenció.

El guardameta también cargó contra las palabras de José Luis Chilavert, que calificó de "lamentables". "No se pueden decir cosas así. No caben en el mundo de hoy", zanjó.

Respecto a los comentarios del presidente del Benfica, Courtois señaló que "usar lo de Fede no tiene nada que ver" y recordó que "Valverde no tenía intención de golpear a un rival". En cuanto al caso Prestianni, admitió que "es difícil, siempre va a ser palabra contra palabra", pero dejó claro que "nosotros estamos al 100% con Vinicius, quien ha recibido mucho... y nunca ha dicho algo así".

Añadió que su compañero "lo escuchó 100%, como lo ha escuchado muchas veces, y le creo al 100%". Aunque reconoció que "como se tapó la boca, nunca lo sabremos", insistió en que "el Benfica defenderá a su jugador, pero mucho más no podemos hacer nosotros: le toca a la UEFA, a las instituciones".

Sobre la posibilidad de un saludo a Prestianni antes del encuentro, Courtois admitió que "es algo que no hemos hablado los jugadores" y dejó la decisión en el aire: "Ya veremos lo que decidiremos como equipo".

El belga también fue contundente al hablar de los insultos homófobos. "Parece que lo dijo, y me parece igual de grave. Son insultos homófobos, como fue gravísimo lo que pasó en la grada de Da Luz", afirmó. "Porque un jugador te puede caer mejor o peor, pero hacer eso es lamentable. Tanto el racismo como la homofobia son inaceptables", añadió.

En cuanto al penalti señalado en Pamplona, Courtois admitió que "como portero siempre estamos desprotegidos". Analizó que, aunque hubo un leve contacto, "él mete su pie debajo del mío un poco, pero no es una zancadilla".

Reconoció que fue "una salida en falso", aunque sin intención: "No hago el gesto de pisarle adrede, porque pisamos a la vez y él, como viene con inercia, se mete un poco por debajo. Yo diría que no fue penalti; un delantero te diría que sí".

Sobre las normas antirracismo, el portero valoró que "cada vez son mejores", pero explicó que aún hay margen de mejora: "El problema es que en ese momento es Vinicius quien decide que volvamos a jugar; porque si él dice que no, nos planteamos irnos".

Por último, Courtois habló sobre la idea de sancionar a los jugadores que se tapan la boca, reconociendo que "a veces lo haces para comentar algo con tu compañero sin que te escuchen", pero respaldó cualquier medida que sirva para erradicar insultos racistas u homófobos.