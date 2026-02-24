Achraf Hakimi, jugador del PSG, enviado a juicio por violación por la justicia francesa

El internacional marroquí del PSG Achraf Hakimi ha sido enviado a juicio ante la corte criminal departamental de los Hauts-de-Seine por una acusación de violación que se remonta a febrero de 2023,

Así lo ha confirmado el entorno judicial de Nanterre. El lateral derecho, de 27 años, siempre ha negado los hechos y mantiene públicamente su inocencia.

La decisión ha sido adoptada por la jueza de instrucción encargada del caso, que sigue así las conclusiones del fiscal de Nanterre, el cual ya había solicitado en la apertura de un proceso penal contra el jugador.

El ministerio público demostró que existían "cargos suficientes" para llevar a Hakimi ante la corte criminal departamental, un órgano competente en Francia para juzgar graves delitos como las agresiones sexuales y las violaciones.

A partir de ahora, corresponderá a esta jurisdicción fijar la fecha del juicio, en el que la defensa del PSG se enfrenta a una posible pena de hasta quince años de prisión en caso de condena.

Los hechos

Los hechos que se le reprochan al futbolista se sitúan en la noche de febrero de 2023, cuando una joven de 24 años acudió al domicilio del jugador en Boulogne-Billancourt tras haber entablado contacto con él semanas antes a través de la red social Instagram.

Según el relato de la denunciante, el encuentro habría derivado en actos sexuales impuestos sin su consentimiento, pese a sus intentos de poner fin a la situación, antes de que lograra abandonar la vivienda con la ayuda de una amiga a la que avisó por mensaje.

Achraf Hakimi, durante el Mundial de Clubes Reuters

La joven se dirigió en un primer momento a un comisariado del Val-de-Marne, donde relató los hechos, y posteriormente se abrió una investigación que desembocó en la imputación formal del internacional marroquí en marzo de 2023.

En ese momento, Hakimi fue puesto bajo control judicial, una medida que limitaba determinados aspectos de su vida diaria pero le permitió seguir con su carrera profesional en el PSG.

El caso, seguido muy de cerca tanto por la prensa francesa como por la internacional, ha estado marcado por un intenso pulso procesal entre las partes a lo largo de la instrucción.

Desde el inicio del procedimiento, el entorno del jugador ha defendido con firmeza su postura. Su abogada calificó en su día de "incomprensibles e insensatas" las peticiones de la fiscalía de llevar a juicio, asegurando que los elementos del sumario no respaldan las acusaciones y anunciando el uso de todos los recursos disponibles.

Hakimi, por su parte, ha reiterado ahora su versión en un mensaje difundido en la red social X, en el que denuncia que "hoy una acusación de violación basta para justificar un juicio" pese a que él la "contesta" y sostiene que "todo demuestra que es falsa".

El futbolista afirma esperar "con calma" el proceso, convencido de que permitirá que "la verdad estalle públicamente".

Del lado de la acusación, el representante legal de la joven ha expresado el "inmenso alivio" de su cliente tras conocerse el envío del caso a juicio, interpretado como un reconocimiento de la seriedad de su denuncia por parte de la justicia francesa.

La apertura del proceso mantiene en el centro del debate la gestión de estos asuntos por parte de las instituciones deportivas y judiciales, así como la situación de las víctimas de violencia sexual en Francia.

A la espera del calendario del juicio, el futuro deportivo y judicial de uno de los defensas más destacados del PSG y de la selección marroquí queda ahora ligado a la decisión de la corte criminal de los Hauts-de-Seine.