El Mundial, en alerta tras la ola de violencia en México: España jugará en Guadalajara, convertida en zona de guerra

Coches ardiendo en mitad de la calle, carreteras cortadas con barricadas improvisadas, tiroteos cruzados con las fuerzas federales y una orden oficial para que la población no salga de sus casas. Ese es el paisaje que ofrece Guadalajara apenas cuatro meses antes de convertirse en una de las sedes del Mundial.

La muerte de 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, ha desatado una ola de violencia que sacude a México y que coloca a la Copa del Mundo, cuando apenas quedan algo más de 100 días para el inicio, bajo un foco inesperado: el de la seguridad.

Es en el Estadio Akron de esa misma ciudad donde la selección española cerrará su fase de grupos. El 26 de junio, a las 20:00 hora local (madrugada en España), los de Luis de la Fuente se medirán a Uruguay en un partido que podría definir el futuro de la Selección en el torneo.

El Estadio Akron de Guadalajara, lugar donde jugará España contra Uruguay. EFE

Antes, España habrá jugado contra Cabo Verde y Arabia Saudí en Atlanta, con su campamento base instalado en Chattanooga, Tennessee, a dos horas en coche del Mercedes-Benz Stadium. El viaje a Guadalajara será, por tanto, el primer desplazamiento internacional de la selección dentro del Mundial. Y ahora, inevitablemente, también será el más vigilado.

Código rojo en Jalisco

El operativo militar que acabó con la vida de 'El Mencho' se ejecutó en Tapalpa, a unos 130 kilómetros de Guadalajara, con la participación de fuerzas especiales del Ejército, aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, respaldados por la inteligencia estadounidense.

Siete miembros del cártel murieron y tres militares resultaron heridos. Se incautaron lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos ciegos.

La respuesta del crimen organizado fue inmediata. Los narcobloqueos se extendieron por el país, con especial virulencia en Jalisco, Guanajuato y Michoacán.

La policía de Jalisco, tras el abatimiento de 'El Mencho'. EUROPA PRESS

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, decretó código rojo, suspendió el transporte público y canceló las clases. La Liga MX suspendió varios partidos, incluido el Clásico Nacional Femenino entre Chivas y América.

De momento, FIFA mantiene a Guadalajara como una de las 16 sedes confirmadas del torneo. No hay ningún comunicado oficial que ponga en duda la celebración de los cuatro partidos programados en el Estadio Akron.

Sin embargo, el organismo ha comenzado a monitorear la evolución de la situación y ha confirmado que los partidos de repechaje previstos para finales de marzo serán una prueba clave de seguridad. El secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, calificó esos encuentros como un "examen importante" para evaluar la capacidad operativa antes del inicio del Mundial en junio.

Solo un mes antes de la crisis, la FIFA había descartado públicamente riesgos "considerables" y había atribuido la preocupación a una cuestión de "percepción". Los hechos de este fin de semana han puesto a prueba esa lectura.

La embajada de España en México fue una de las primeras en reaccionar. "Se aconseja extremar precaución y seguir indicaciones de autoridades locales", publicó la representación, señalando "distintos focos de tensión" en al menos ocho estados. El consulado español en Guadalajara fue más directo: recomendó "permanecer en los domicilios o lugares resguardados y limitar todo desplazamiento no indispensable".

Para un país que envía miles de aficionados al Mundial y que tiene previsto disputar un partido decisivo en Guadalajara, la alerta no es menor. Es la primera vez que la Selección se enfrenta a un escenario mundialista con un aviso gubernamental explícito de riesgo en una de sus sedes.

Tres escenarios

México acogerá 13 partidos repartidos entre Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey. Cada sede presenta un perfil de riesgo distinto. Guadalajara, epicentro del CJNG, es ahora el punto más expuesto.

Ciudad de México, con el Estadio Azteca como bandera, cuenta con la estructura institucional más robusta del país, aunque cualquier escalada nacional se traduce en refuerzos preventivos en la capital. Monterrey, polo industrial con menor influencia del CJNG, mantiene una estabilidad relativa, pero no escapa a la vigilancia reforzada.

Para las tres sedes, el Gobierno de Jalisco ha anunciado un operativo con más de 2.000 efectivos de seguridad, coordinados entre Policía estatal, Guardia Nacional, SEDENA y comisarías locales.

Se instalarán sistemas de vigilancia con tecnología avanzada, equipos antidrones capaces de detectar, inhibir y redirigir aeronaves no registradas, y centros de mando y control en tiempo real.

La SEDENA asumirá el mando operativo de la seguridad en los estadios, aeropuertos y zonas de concentración de aficionados. No se permitirá el vuelo de drones ni aeronaves en las inmediaciones de los recintos, las fanzones ni los de las delegaciones.

Además, las autoridades mexicanas han activado un operativo migratorio reforzado, especialmente en Jalisco, con revisiones más estrictas en aeropuertos, terminales y pasos fronterizos. "Estamos en alerta permanente", confirmó a la AFP el coordinador de seguridad de Jalisco, Roberto Alarcón.

Un Mundial bajo sospecha

El Mundial 2026 será el torneo más grande de la historia, pero también uno de los más vigilados y polémicos. En Estados Unidos, anfitrión de 78 de los 104 partidos, el dispositivo de seguridad se mide en millas de millones de dólares.

El gobierno federal ha aprobado más de 1.000 millones para blindar el torneo, con 115 millones dedicados a tecnologías antidrones y centenares de millones canalizados vía FEMA y el programa de subvenciones FIFA World Cup para reforzar policía, ciberseguridad y respuesta a emergencias.

El Departamento de Seguridad Nacional ha creado una oficina específica para coordinar estos sistemas, mientras el FBI y el Comando Norte entrenan a fuerzas locales en defensa frente a aeronaves no tripuladas. Paralelamente, ICE ha confirmado que no suspenderá su actividad durante el torneo, alimentando el temor a redadas migratorias escudadas en el argumento de la seguridad.

Las tres sedes (México, Estados Unidos, Canadá) han activado además el Plan QBRNE , un operativo trinacional pensado para responder a amenazas químicas, biológicas, radiactivas, nucleares o explosivas durante la Copa del Mundo.

El resultado es un Mundial bajo sospecha: en Guadalajara, la selección española aterrizará en una ciudad que acaba de vivir narcobloqueos, restos humanos cerca de su estadio y un despliegue militar extraordinario; en Estados Unidos, los aficionados encontrarán controles propios de un Super Bowl multiplicado por diez, un cielo ciego contra drones y un clima en el que las fronteras entre seguridad y política migratoria son cada vez más difusas.

Nunca antes una Copa del Mundo había prometido tanto espectáculo… ni había dependido tanto de que el dispositivo de seguridad estuviera a la altura de su gigantesca ambición.