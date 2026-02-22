El comentario de la vergüenza de un futbolista: "La Federación no debería poner a una mujer a arbitrar. No están capacitadas"

El fútbol brasileño quedó marcado por un episodio que desvió el foco de lo estrictamente deportivo y abrió un intenso debate en torno al arbitraje y el respeto hacia las mujeres dentro del terreno de juego.

La eliminación del Red Bull Bragantino en los playoffs ante el Sao Paulo no solo dejó consecuencias en la clasificación, sino también en el plano institucional y social, tras las declaraciones del defensor Gustavo Marques contra la árbitra Daiane Muniz.

Los hechos ocurrieron sobre el césped del Estadio Municipal Cícero de Souza Marques y, en cuestión de minutos, se propagaron con rapidez a través de redes sociales y medios de comunicación.

En caliente, todavía con la frustración visible por la derrota, el defensa de 24 años cuestionó con dureza la designación arbitral para un encuentro de tal envergadura.

"No tiene sentido jugar contra Sao Paulo, Palmeiras, Corinthians, y que pongan a una mujer como árbitro en un partido de esta magnitud. Esta decisión no fue honesta. Sao Paulo merece todo el crédito, pero ella los favoreció. Red Bull es un gran equipo, pero para ella, Sao Paulo era aún más grande", comenzó criticando.

"Este partido también fue decisión suya, porque no era mujer. Trabajamos todos los días, dejamos a nuestras familias en casa -hermanas, padres, madres, esposas, a todos- para que ella venga a arruinarnos los sueños. Arruinó nuestro juego", añadió el brasileño.

El futbolista insistió en su postura al referirse a la responsabilidad de la organización del torneo en la elección de la colegiada. "La Federación Paulista debería analizar un partido de esta magnitud y no poner a una mujer al mando".

"Con el debido respeto a las mujeres del mundo, estoy casado, tengo a mi madre (disculpen si digo algo ofensivo hacia las mujeres), pero no creo que ella tenga la capacidad para arbitrar un partido como este", manifestó, manteniendo el tono crítico que marcó su primera intervención ante los micrófonos.

⚠️ Mais um pedido de desculpas de Gustavo Marques, do Red Bull Bragantino:



“Pedi perdão pra Daniela (Daiane* Muniz) e para a assistente dela. Peço perdão a todas as mulheres. Estou mal, triste. Minha esposa e minha mãe já me xingaram.”



🎥 @alinnefanelli pic.twitter.com/xo8IqGDXwK — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) February 22, 2026

Las declaraciones, grabadas a pie de campo, se viralizaron rápidamente y suscitaron una ola de comentarios tanto de rechazo como de debate en el entorno futbolístico. Diversas voces cuestionaron el contenido de sus palabras, al considerar que trascendían el análisis deportivo para centrarse en una cuestión de género.

Minutos después, y ante la repercusión alcanzada, el propio Gustavo Marques compareció nuevamente para matizar su postura y ofrecer disculpas públicas. También su club emitió un comunicado en redes sociales condenando la actitud del jugador.

El defensor reconoció su error y aseguró haber pedido perdón directamente a la árbitra y a su equipo arbitral. "Me disculpé con Daiane y su asistente. Me disculpo con todas las mujeres. Me siento mal, triste. Mi esposa y mi madre ya me han regañado e insultado", admitió.

El episodio deja una huella incómoda en el fútbol brasileño, que vuelve a situarse en el centro del debate por comportamientos que exceden el ámbito competitivo.

Mientras tanto, la polémica continúa generando reacciones y obliga a reflexionar sobre el respeto, la igualdad y la responsabilidad de los protagonistas dentro y fuera del campo.