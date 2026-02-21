Ya es oficial: el PSG tira la toalla ante la justicia francesa y paga 61 millones de euros a Mbappé

El PSG ha decidido poner punto final a uno de los conflictos laborales más mediáticos de la historia del fútbol europeo. Kylian Mbappé ha ganado la batalla.

El club francés confirmó a través de un comunicado remitido a la agencia AFP que ha abonado íntegramente los 60,9 millones de euros que le exigía la sentencia del Consejo de Prud'hommes de París y que no interpondrá recurso de apelación.

Con esta decisión, el vigente campeón de Europa asume la derrota judicial y cierra un litigio que se ha prolongado durante más de un año y medio.

El club parisino disponía de un mes desde la notificación oficial de la sentencia, ocurrida en torno al 20 de enero, para presentar el recurso. Ese plazo se ha agotado sin que la entidad haya dado el paso, lo que convierte la resolución del tribunal laboral en firme. El propio PSG justificó su postura con un comunicado:

"En aras de la responsabilidad y con el fin de poner fin definitivamente a un procedimiento que se ha prolongado demasiado, el club ha decidido no prolongar este litigio. El PSG mira ahora decididamente hacia el futuro, centrado en su proyecto deportivo y en el éxito colectivo".

La sentencia, emitida el 16 de diciembre por unanimidad de los cuatro magistrados del Consejo de Prud'hommes, condenaba al conjunto galo a satisfacer varios conceptos económicos adeudados a Mbappé.

La cifra total incluye 36,6 millones correspondientes al último tramo de la prima de fichaje, 17,25 millones por los salarios de abril, mayo y junio de 2024, 1,72 millones en concepto de vacaciones sobre esos meses, 1,5 millones de la denominada prima ética y 150.000 euros adicionales por vacaciones vinculadas a dicha prima.

Kylian Mbappé, con el Real Madrid

El origen del enfrentamiento se remonta al verano de 2023, cuando el delantero comunicó al presidente Nasser Al-Khelaïfi que no renovaría su contrato. El PSG reaccionó apartándolo de la primera plantilla durante la pretemporada, una medida que el sindicato de futbolistas franceses denunció como acoso laboral.

Tras ser reintegrado en el equipo de Luis Enrique, las dos partes habrían alcanzado un supuesto pacto verbal por el que el jugador renunciaba a parte de las primas para no perjudicar las arcas del club. El atacante siempre negó la validez de ese acuerdo y, al marcharse libre al Real Madrid en julio de 2024, reclamó las cantidades retenidas.

El proceso pasó por la Comisión Jurídica de la LFP, la UEFA y diversas instancias judiciales hasta llegar al tribunal laboral de París.

El PSG pagó de forma inmediata los 55 millones correspondientes a salarios y primas tras el fallo de diciembre, pero retuvo durante semanas los casi 6 millones restantes relativos a vacaciones, lo que obligó a los abogados del futbolista a enviar un alguacil a la sede del club.

Finalmente, la entidad completó el abono de toda la deuda esta semana. Renaud Semerdjian, abogado del PSG, aseguró que el club siempre ha actuado de buena fe y señaló que el tribunal desestimó las acusaciones de acoso psicológico y ejecución injusta del contrato formuladas por Mbappé.

El delantero del Real Madrid, por su parte, optó por no realizar declaraciones públicas tras conocer la renuncia del club parisino a recurrir la sentencia