El lado desconocido de Lleyton Hewitt, extenista: de número 1 a padre de una promesa y 'magnate' inmobiliario

Lleyton Hewitt, ex número 1 del mundo y campeón de Wimbledon 2002 y US Open 2001, se retiró oficialmente en 2016 y desde entonces ha combinado labores de capitán de Copa Davis con una vida muy activa como gestor de patrimonio inmobiliario junto a su esposa, la actriz Bec Hewitt.

Más que en empresas "clásicas", Hewitt ha destacado por una estrategia inmobiliaria muy agresiva, comprando y vendiendo casas de alto nivel en Australia y en el extranjero.

En 2009 la familia se mudó a una villa frente al mar en Nassau, Bahamas, por unos 3,8 millones de dólares, con embarcadero privado, para estar más cerca del circuito estadounidense.

Lleyton Hewitt y Alexei Popyri celebran una victoria en la Copa Davis. Copa Davis

De vuelta a Australia, en 2016 compraron una mansión estilo francés en Toorak (Melbourne) por 12,7 millones, que reformaron con un arquitecto de prestigio y vendieron en 2021 en torno a los 15,2 millones, capitalizando la revalorización del activo.

También han invertido en segundas residencias y proyectos más especulativos, no siempre con éxito.

En 2014 Lleyton adquirió dos áticos de lujo sobre plano en St Kilda (Melbourne) por algo más de 8,3 millones, los unió en un "mega-penthouse" de 740 m² interiores y 440 m² de terrazas, con vistas al MCG y a Albert Park; tras años sin encontrar comprador al precio que buscaban (llegaron a pedir 15 millones), acabaron vendiendo en 2017 por 8,175 millones, prácticamente al coste de adquisición.

Algo similar ocurrió con otra propiedad en su Adelaida natal, puesta en venta en 2008 y finalmente traspasada en 2014 por unos 2,18 millones, por debajo de la horquilla inicial.

En paralelo, el matrimonio ha tenido una casa de vacaciones en Palm Beach (Nueva Gales del Sur), comprada en 2005 por 4,4 millones y vendida años después, y varias propiedades en la Costa Dorada (Gold Coast), incluida una casa en Burleigh Heads que adquirieron en 2021 por 4,305 millones y vendieron en 2025 tras usarla como base de entrenamiento para su hijo.

En conjunto, los medios australianos describen a Lleyton y Bec como "serios jugadores" del mercado inmobiliario, con una cartera que ha combinado grandes plusvalías (Toorak, Gold Coast) con pérdidas puntuales en proyectos más ambiciosos.

Su hijo Cruz, la nueva generación

El eje de la vida familiar de los últimos años es Cruz Lleyton Hewitt, nacido en 2008 y ya tenista profesional con ranking ATP, instalado en torno al top-700 en 2026.

Pasó sus primeros siete años de vida principalmente en Bahamas, donde empezó jugando al fútbol antes de decantarse por el tenis. Cuando Lleyton se retiró en 2016 y empezó a trabajar con Tennis Australia, la familia se trasladó a Melbourne y Cruz entró en una rutina de entrenamiento más estructurada.

En 2021 los Hewitt volvieron a hacer las maletas rumbo a la Costa Dorada, concretamente al área de Gold Coast, para que Cruz se formara en la KDV Tennis Academy, un centro de alto rendimiento con entrenadores y sparrings de primer nivel.

El propio Lleyton ha contado que su hijo llevaba tiempo pidiéndole jugar dobles juntos y en 2025 debutaron como pareja en el NSW Open (Challenger de Sídney), un momento que definió como "único y especial", subrayando que Cruz está "en su propio viaje" y que la familia está muy pendiente de la presión extra de ser "hijo de Hewitt".

Mudanzas y cambios de residencia

La trayectoria residencial de la familia refleja tanto la carrera de Lleyton como las necesidades deportivas de Cruz. Hasta mediados de los 2000 forjó su base en Adelaida, donde Hewitt se cría y mantiene su primera gran casa, luego vendida.

Entre 2005 y 2014 tuvo una fuerte presencia en Sídney y alrededores, con una casa de vacaciones en Palm Beach y la actividad de Bec en "Home and Away".

Entre 2009 y 2016 tuvo una residencia principal en Bahamas, en una villa de lujo en Nassau, para estar cerca de los torneos norteamericanos y reducir viajes intercontinentales.

Desde 2016 regresó a Australia con mudanza a Melbourne y compra de la mansión de Toorak, coincidiendo con la primera retirada de Lleyton y su trabajo en Tennis Australia. Desde 2021 se trasladó a Gold Coast (Burleigh Heads) para acercarse a la academia KDV y volcarse en la progresión tenística de Cruz.

Un número 1

En lo deportivo, Lleyton Hewitt fue uno de los grandes competidores de principios de siglo. Alcanzó el número 1 del mundo en 2001, con solo 20 años, tras ganar el Masters de Sídney y el Masters Cup, y se llevó dos Grand Slams: US Open 2001 y Wimbledon 2002, además de dos títulos del Masters 1000 de Indian Wells y dos Copas Davis con Australia.

Su estilo combativo, apoyado en un físico ligero y una mentalidad feroz, le permitió dominar en superficie rápida hasta la irrupción de la generación de Federer, Nadal y Djokovic, que le relegó progresivamente.

Se despidió oficialmente del circuito individual en el Open de Australia de 2016, aunque ha seguido jugando dobles puntuales y ejerciendo como capitán del equipo australiano de Copa Davis.

Ahora, con una sólida base patrimonial y un hijo que empieza a abrirse camino en el circuito, la historia de Hewitt ha pasado de ser la del niño prodigio del tenis australiano a la de un clan deportivo que vive -y se mueve- al ritmo de la raqueta.