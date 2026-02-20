Neymar (34) no descarta colgar las botas a finales de este año: "Puede que llegue diciembre y quiera retirarme"

Neymar pensativo antes de un partido con el Santos REUTERS

Neymar ha dejado su futuro en el aire y no descarta una retirada. El brasileño a sus 34 años no descarta colgar las botas tras una carrera marcada por las lesiones.

En una entrevista a CazeTV, Neymar ha declarado que "es posible que en diciembre quiera retirarme. Vivo el día a día".

Desde que empezó a jugar en Brasil, Neymar destacó por su juego bonito y por la habilidad que mostraba superando a cada defensor. Los cuales iban mermando cada vez más el físico del brasileño.

Neymar, durante su presentación como jugador del PSG. REUTERS

Durante toda su carrera el brasileño se ha perdido por culpa de las lesiones alrededor de 240 partidos oficiales, sin contar los partidos en los que no ha estado convocado con Brasil.

Siendo el tobillo derecho la parte del cuerpo que más le ha perjudicado. El jugador ha ido entrelazando varias lesiones desde 2019 cuando sufrió una rotura en los ligamentos.

Pero la lesión que mayor repercusión pudo haber tenido fue la que le ocurrió en el Mundial de 2014, que estuvo a punto de dejar a Neymar sin poder caminar.

Aun así, el jugador sabe que este año de Mundial es crucial: "Este año es crucial, no solo para el Santos, sino también para la selección brasileña y para mí".

Y para ello, se ha estado esforzando para recuperarse al completo y poder jugar sin ningún tipo de dolor: "Quería volver al 100% esta temporada, por eso me he tomado un descanso en algunos partidos".

Una carrera de superestrella

Neymar ha conseguido marcar 450 goles, sumando los logrados por su Selección y por sus diferentes clubes, donde ha jugado en Santos, Barcelona, PSG y Al-Hilal. Siendo el máximo goleador histórico de su selección.

Ha levantado varios títulos, siendo la Champions que consiguió en la temporada 2014/15 la más destacada junto al oro de los Juegos Olímpicos de 2016 donde fue la figura principal liderando a su Selección.

Pese a los números, los escándalos han estado muy presentes durante toda la carrera del futbolista, desde el fichaje en 2017 por el Barcelona hasta su salida al PSG por 222 millones de euros pasando, ademásm por sus escapadas para ir a los carnavales de Brasil.

Neymar decidió volver al equipo que le hizo saltar a Europa, Santos, equipo que le hizo crecer y que puede verle colgar las botas.