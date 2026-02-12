Thomas Partey, futbolista del Villarreal, acusado de dos nuevos cargos de violación

Thomas Partey, a la salida del Tribunal de Magistrados de Westminster Reuters

Thomas Partey, futbolista del Villarreal, ha recibido dos nuevas denuncias por violación en el Reino Unido, tal y como ha desvelado el diario británico The Telegraph.

El centrocampista, internacional con Ghana, deberá comparecer de nuevo ante el Tribunal de Westminster en el mes marzo. El jugador africano ya está siendo investigado por cinco cargos de violación y otro de agresión sexual.

Los dos nuevos cargos proceden de una denuncia registrada en 2020 por una cuarta mujer, distinta a las anteriores denunciantes.

La Policía Metropolitana de Londres reabrió esta investigación en 2025 y trasladó el caso a la Fiscalía de la Corona británica, que autorizó formalmente las acusaciones este jueves. Según el comunicado de la Fiscalía, estas alegaciones fueron reportadas por primera vez en agosto de 2025 y se consideran "delitos no recientes".

Con estos dos nuevos cargos, Thomas Partey se enfrenta ahora a un total de siete acusaciones por delitos sexuales en Reino Unido, todas ellas presuntamente cometidas durante su etapa como jugador del Arsenal.

Entrenando

El jugador de 32 años permanece en libertad bajo fianza y puede continuar compitiendo profesionalmente con el Villarreal, aunque debe notificar cualquier viaje internacional con 24 horas de antelación. Las autoridades británicas le han impuesto esta condición para garantizar su comparecencia en todas las vistas judiciales programadas.

Además, tiene prohibido contactar con las denunciantes, una medida cautelar habitual en casos de esta naturaleza. El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones podría llevar a la revocación de su libertad bajo fianza y su ingreso en prisión preventiva hasta el juicio.

La contratación de Partey por el Villarreal el pasado verano, días después de que finalizara su contrato con el Arsenal, fue fuertemente criticada por la afición del club castellonense.

Thomas Partey, durante un partido con el Villarreal. EFE

Numerosos aficionados expresaron su rechazo en redes sociales y algunos sectores de la grada le han recibido con protestas en los partidos disputados en el Estadio de la Cerámica.

A pesar de la gravedad de las acusaciones, el Villarreal ha permitido que Partey siga entrenando y jugando con normalidad, argumentando que el futbolista mantiene la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.

El centrocampista ha participado en la mayoría de los partidos de La Liga esta temporada, aunque su rendimiento ha estado lejos del nivel que mostró en sus mejores años en el Arsenal.