El palo de Gabriel Rufián (44) al Real Madrid en el Congreso: "En Cataluña hay 3 o 4 cosas que se saben…"

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, durante su intervención en el pleno del Congreso este miércoles EFE

Gabriel Rufián usó una metáfora futbolística con el Real Madrid en el Pleno del Congreso para atacar la gestión de Rodalies y, de paso, lanzar un guiño a cierto tópico antimadridista en Cataluña, lo que ha incendiado el debate político y deportivo en las últimas horas.

Durante la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso por los recientes accidentes ferroviarios, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, tomó la palabra para cargar contra la política de infraestructuras del Gobierno y la gestión del ministro de Transportes, Óscar Puente.

En ese contexto introdujo una comparación en clave de humor sobre las "certezas" que, según él, comparte buena parte de la sociedad catalana.

Rufián afirmó que en Cataluña "hay tres o cuatro cosas que se saben": que las películas alemanas acaban bien, que en las de Antena 3 "la mala es la niñera", que "siempre va a haber un penalti final para el Real Madrid" y que "Rodalies es una mierda".

Con esa enumeración pretendía ilustrar que el mal funcionamiento de la red de cercanías es, a su juicio, tan previsible como algunos tópicos futbolísticos y televisivos.

El contexto político

La intervención se produjo en un debate especialmente sensible, después de los siniestros ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), que habían llevado a Sánchez a dar explicaciones en la Cámara.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, atiende a la prensa durante el pleno del Congreso de los Diputados, este martes en Madrid Mariscal EFE

ERC ha intentado aprovechar este escenario para reforzar su discurso sobre el "agravio" en inversiones ferroviarias en Cataluña y para reclamar un cambio profundo en el modelo de infraestructuras.

Rufián combinó la crítica a la derecha y la ultraderecha con un reproche directo al propio ministro Puente, al que señaló como responsable de perpetuar un sistema que prioriza la alta velocidad frente al transporte cotidiano "del currito de turno".

En esa estrategia, el uso del Real Madrid como símbolo de poder y favoritismo encaja con el relato independentista tradicional de centralismo político y mediático.

Rufián y el uso del fútbol

El dirigente de ERC lleva años utilizando el fútbol como recurso comunicativo, tanto en entrevistas como en redes sociales. En el pasado ha llegado a declararse seguidor del Espanyol "y un poquito del Real Madrid", pese a que sus intervenciones suelen contener dardos dirigidos al club blanco.

También ha comparado al Real Madrid con Pedro Sánchez, situándolos como dos actores a los que nunca conviene dar por derrotados antes de tiempo.

El episodio del Congreso se suma a una larga lista de guiños futbolísticos que refuerzan su imagen de político que habla en códigos de cultura popular, aunque a costa de alimentar la polarización entre aficiones y territorios.

A ojos de sus críticos, vuelve a cruzar una línea al mezclar tragedias y rivalidades deportivas; para sus simpatizantes, en cambio, el chiste sobre el penalti al Real Madrid es una forma eficaz de denunciar que el deterioro de Rodalies es tan previsible como un final ya escrito.