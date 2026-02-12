El palo de Enrique Cerezo (77) a Ronald Araujo por el interés del Barça en fichar a Julián Álvarez: "Él no es nadie en el Atlético"

"Para mí Julián es un gran jugador. Para mí, uno de los mejores delanteros del mundo, y los mejores tienen que estar en el mejor club, que somos nosotros", fueron las declaraciones que hizo Ronald Araujo en la previa del partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey.

Unas palabras que no han sentado nada bien en el vestuario del Atlético de Madrid y a las que se refirió el presidente del club rojiblanco, Enrique Cerezo, antes de la comida de directivas.

"Puede decir lo que quiera, pero no es nadie en el Atlético. Es un buen defensa, lo que tiene que hacer esta noche es que nos deje meter los goles y se lo perdonamos todo", manifestó el máximo directivo de la entidad rojiblanca.

Julián Álvarez está atravesando su peor racha goleadora desde que viste la camiseta del Atlético de Madrid. A los meses que lleva sin ver portería, se le suma el poco aporte en el juego del equipo, por lo que le hemos visto acabando muchos partidos en el banquillo.

A esto hay que sumarle los constantes rumores que le acercan al Barcelona y que gustan cada vez menos a la afición colchonero. Esto, sumado a las palabras de Ronald Araujo, han generado malestar dentro del vestuario rojiblanco antes del choque copero.

"No han sentado nada bien en el Atlético de Madrid ni en el vestuario. No sé si para el argentino, pero para el resto de compañeros es un aliciente lo que ha dicho Araujo. Entienden que en la previa de un partido como el de esta noche no tocaba hacer este tipo de declaración. Y ya te digo, están bastante enfadados", comentó Miguel Talavera en 'El Larguero' junto a Manu Carreño.

Una falta de gol alarmante

Julián promedia un gol cada 219 minutos, es decir, que su media es la de anotar un tanto cada dos partidos y medio. Un bagaje demasiado pobre para alguien por el que el Atlético de Madrid desembolsó 75 millones de euros más variables.

Mientras tanto, los colchoneros han alternado luces y sombras en plena depresión del futbolista argentino. Desde el pinchazo ante el Bodo/Glimt en la última jornada de la Champions para irse al playoff, hasta la goleada en Copa ante el Betis, aunque curiosamente con él en el banquillo.

La crisis de Julián Álvarez es total. Ya no sólo de gol, sino también de identidad. Ha pasado de ser la referencia ofensiva a convertirse en un jugador ausente sobre el césped, sin apenas peso ni trascendencia para el juego de su equipo.

Julián Álvarez se saluda con Álex Baena en el calentamiento previo al partido contra el Inter de Milán. Reuters

En medio de este valle de rendimiento del futbolista argentino se ha colado además el nombre del Fútbol Club Barcelona. En plena crisis goleadora, a Julián se le ha relacionado con un posible interés del Barça en hacerse con sus servicios.

Con el club catalán inmerso ya en la carrera electoral de cara a las próximas elecciones, algunos candidatos están ya calentando el ambiente para tratar de derrocar a Joan Laporta.

De hecho, Víctor Font ya ha sacado a la palestra el nombre de Julián Álvarez: "Fichar a Haaland o Julián Alvarez es posible, pero se han de hacer las cosas bien", comentó el aspirante a la presidencia del FC Barcelona.

Su agente, sin embargo, ha negado cualquier contacto y se ha limitado a decir que 'La Araña' tiene contrato en vigor con el Atlético de Madrid durante varios años más.

"Julián tiene contrato hasta 2030 con el Atlético de Madrid y quien quiera ficharlo debe contactar con el club, no con nosotros", aseveró Fernando Hidalgo, el representante del delantero argentino.

En cualquier caso, los rumores no ayudan ni mucho menos a la búsqueda de la estabilidad por parte de Julián Álvarez en el Atlético. Las semifinales de la Copa del Rey, eso sí, le ofrecen una posibilidad perfecta para reivindicarse.