El palo de la afición del Atlético a Tebas y Louzán: "Ahora se llevan muy bien... ¿La mejor liga del mundo? Sin fútbol"

El fútbol español sigue proyectando una nefasta imagen al exterior con los últimos episodios vividos. El pasado fin de semana, el partido entre el Rayo Vallecano y el Real Oviedo se suspendió apenas unas horas antes del inicio del mismo por el mal estado del terreno de juego.

Aquella decisión, casi improvisada poco tiempo antes de la hora fijada de inicio, generó malestar en los equipos y en los aficionados, especialmente por la falta de organización y de previsión. Hinchas del Real Ovieddo que se desplazaron desde Asturias hasta la capital vieron cómo su viaje y su inversión económica había sido en vano.

Ahora se avecina un nuevo contratiempo para la competición. De nuevo el Rayo Vallecano actúa como local este fin de semana en el partido contra el Atlético de Madrid, pero aún no se sabe nada acerca de este encuentro.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, durante un desayuno informativo Europa Press

El césped de Vallecas, que está siendo revisado con especial énfasis en las últimas horas, sigue sin estar en condiciones, y las abundantes lluvias caídas sobre Madrid en estos días tampoco ayudan a su mejora.

Por eso, parece que lo más lógico es que este choque no se juegue en el barrio vallecano. De hecho, El Rayo ha solicitado al Leganés poder disputar el partido en Butarque, pero aún no hay ningún tipo de confirmación por parte de LaLiga.

Los aficionados estallan

Ante esta situación y lo que consideran una inacción y falta de respeto total por parte de LaLiga, los aficionados han estallado. La Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid emitió un duro comunicado criticando a la patronal dirigida por Javier Tebas y a la RFEF, y los hinchas del Rayo siguen sin saber dónde acudir a ver el partido que se tendria que jugar el domingo.

La Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid tilda la incertidumbre que viven de "lamentable espectáculo de improvisación, falta de profesionalidad y respeto a los aficionados que están dando tanto LaLiga como la RFEF".

De hecho, los hinchas atléticos afirman que irán, si es necesario, a los tribunales "en el caso de que lo que acuerden resulte lesivo para los intereses de los aficionados".

Además, cargan de manera dura y directa contra Tebas y Louzán: "Los antecedentes tanto de Javier Tebas como de Rafael Louzán (siempre predispuestos a ningunear a los aficionados y a manipular las competiciones) nos hacen temernos lo peor".

Más enfado

Más agresivo se mostró incluso el portavoz de Peñas del Atlético de Madrid, Alberto García, en su comparecencia en Radio Marca. El representante de la afición colchonera volvió a cargar las tintas contra Javier Tebas y Rafael Louzán.

"Esto que se ha venido diciendo de que la española es la mejor liga del mundo... El señor Tebas va presumiendo de ella, y también ahora el nuevo presidente de la RFEF, que se llevan muy bien y están los dos en la junta directiva. Pues esta es la mejor liga del mundo, sin fútbol", comentó enfadado.

García insistió en su mensaje: "El otro día aficioonados que habían emprendido el viaje desde Oviedo para ver un partido en Madrid, y en mitad del camino les dice que no se puede jugar el partido, que el césped no está en buen estado".

"¿Pero esto qué es? ¿Cómo permite LaLiga que haya campos en los que el césped no esté en buen estado? ¿Y cómo se tiene esa improvisación sin pensar en los aficionados?", manifestó el portavoz de las peñas del Atlético de Madrid indignado en la radio.

Además, habló sobre el partido del fin de semana entre el Atlético y el Rayo: "Estamos a jueves y no sabemos dónde se va a jugar el partido del domingo. ¿Pero de verdad queremos competir con otras ligas con este tipo de casos?"

"LaLiga mucho control económico y mucha historia, pero piensan muy poco en los aficionados, les damos igual. Ya nos dirán cuando ellos crean conveniente dónde jugamos y dónde tenemos que ir los aficionados tanto del Rayo como del Atlético", finalizó García.