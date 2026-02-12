La nueva vida de Mario Jardel (52), exfutbolista: ganó 2 Botas de Oro, pasó por Gran Hermano y rozó la muerte por sobredosis

Hubo un tiempo en que Mario Jardel metía goles con la misma facilidad con la que respiraba. Nacido en Fortaleza en 1973, el delantero brasileño despuntó en el Grêmio antes de aterrizar en el Oporto en 1996, donde se convirtió en una máquina de marcar: 166 goles en 155 partidos, récord absoluto del club.

En la temporada 1998/99 fue máximo goleador de la Champions League y se llevó la primera de sus dos Botas de Oro europeas. La segunda llegó en 2002, ya en el Sporting de Lisboa, donde firmó 55 tantos en 43 encuentros oficiales en su primera campaña.

Pasó también por el Galatasaray, el Bolton y hasta por Newell's Old Boys en Argentina. Con Brasil, sin embargo, apenas jugó diez partidos. Nunca fue al Mundial.

"Por el momento que vivía, merecía más que Romário. Fui el mejor delantero del planeta", aseguró en una entrevista con O Globo publicada el pasado mes de septiembre.

Lo que el público no veía era la otra vida que corría en paralelo. Jardel ha contado en múltiples ocasiones que empezó a consumir cocaína por curiosidad durante sus años en Europa.

Mario Jardel, durante su etapa en el FC Porto FC Porto

"Conocí a unas personas y me la ofrecieron. Comencé a consumirla con regularidad en vacaciones porque durante la competición había controles antidoping", explicó en el canal de YouTube Pilhado en 2019.

Su entrenador en el Sporting, Laszlo Boloni, reveló años después en el podcast Vorbitorincii que escribía la alineación con Jardel de titular y el médico le avisaba de que no podía jugar: se perdió 15 de los 34 partidos de Liga en la temporada 2002/03 por ese motivo. En 2002 sufrió una sobredosis de cocaína.

Dos décadas más tarde, fue él mismo quien lo relató ante las cámaras de Gran Hermano Famosos Brasil, en enero de 2022: "Tuve una sobredosis de cocaína y me quedé despierto durante siete días. Este no es un ejemplo. Contraté mujeres y me quedé en esa vida pensando que no me iba a pasar nada". La confesión, emitida en prime time, dio la vuelta al mundo.

Tras su retirada en 2010 en el Cherno More búlgaro, Jardel probó suerte en la política: fue elegido diputado federal por Rio Grande do Sul en 2014, pero su mandato acabó abruptamente, destituido por cargos de peculado y uso de documentos falsos. "Me acusaron de cosas que no hice. Me equivoqué con la gente que me rodeaba", se justificó en la misma entrevista con O Globo.

Hoy vive en Fortaleza, lejos de cualquier lujo. Hace ejercicio, cuida su alimentación, va a la iglesia y toma medicación antidepresiva. Su rutina es tan austera como ruidosa fue su época dorada. "Podría estar muerto, pero Dios me dio otra oportunidad", reconoció a O Globo.

"Es matar un león todos los días. Dondequiera que voy, hay una persona que ofrece cosas. Hay que ser lo suficientemente fuerte como para decir que no". De aquellos 166 goles en Oporto queda una estadística que nadie le quita. Del resto, solo la certeza de que sigue en pie.