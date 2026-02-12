Las horas más bajas de Julián Álvarez: entre su peor sequía y el uso de su nombre en la carrera electoral del Barça

Dos meses y tres días. Eso es lo que lleva el delantero estrella del Atlético de Madrid sin anotar un solo gol. La sequía se ha instalado en la fuente de Julián Álvarez y su cuenta anotadora se ha estancado de una manera preocupante.

Hace tiempo que han saltado ya todas las alarmas ante la insostenible racha que atraviesa 'La Araña'. Desde que marcó ante el PSV en Champions League el pasado 9 de diciembre, el argentino no ha vuelto a ver puerta.

No sabe lo que es marcar en este 2026, y eso preocupa mucho tanto al Cholo como a la afición colchonera. Por eso, y no es para menos, un duro debate que se recrudece a cada jornada que pasa se ha instalado en torno a la figura del ex del Manchester City.

Julián Álvarez y Koke se abrazan. REUTERS

Una falta de gol alarmante

La falta de gol de Julián Álvarez se ha convertido en el principal foco de preocupación y de conversación en todos los estamentos del Atlético de Madrid.

Un jugador que llegó para ser diferencial, que en su primera temporada dejó muestras de que podía asumir la responsabilidad anotadora del equipo colchonero, de repente se ha convertido en un jugador vulgar que incluso ha llegado a perder la titularidad recientemente.

El Atlético de Madrid ha jugado 13 partidos desde aquel enfrentamiento ante el PSV en el que Julián marcó el que es hasta ahora su último gol. Él ha estado en el césped en 11 de ellos, 769 minutos jugando sin conseguir el principal y casi único objetivo de un delantero, el de perforar la portería contraria.

Julián Álvarez celebra un gol al Real Madrid en el derbi en el Metropolitano Reuters

Ahora Julián promedia un gol cada 219 minutos, es decir, que su media es la de anotar un tanto cada dos partidos y medio. Un bagaje demasiado pobre para alguien por el que el Atlético de Madrid desembolsó 75 millones de euros más variables.

Mientras tanto, los colchoneros han alternado luces y sombras en plena depresión del futbolista argentino. Desde el pinchazo ante el Bodo/Glimt en la última jornada de la Champions para irse al playoff, hasta la goleada en Copa ante el Betis, aunque curiosamente con él en el banquillo.

Simeone apuesta por él

La crisis de Julián Álvarez es total. Ya no sólo de gol, sino también de identidad. Ha pasado de ser la referencia ofensiva a convertirse en un jugador ausente sobre el césped, sin apenas peso ni trascendencia para el juego de su equipo.

Hasta Argentina ya ha llegado el debate y hablan frevientemente de la falta de gol de Julián. La discusión se ha instalado tanto en los medios de comunicación como en los aficionados. También en ellos preocupa el estado de forma de 'La Araña' teniendo en cuenta que dentro de unos meses se avecina un Mundial donde la Albiceleste defiende el título.

Pese a esta racha, Simeone sigue apostando firmemente por la estrella del Atlético. Tan sólo ha sido suplente en la Copa del Rey desde que marcó su último gol, primero ante el Atlético Baleares y después ante el Real Betis, pero en el resto de encuentros ha partido como titular.

"Lo necesitamos, es un jugador importantísimo para nosotros, el mejor futbolista que tenemos y ojalá que esté bien para el jueves. Veníamos de un buen momento y hay un partido muy importante por delante", fueron las últimas palabras de Simeone sobre Julián.

El lío con el Barça

En medio de este valle de rendimiento del futbolista argentino se ha colado además el nombre del Fútbol Club Barcelona. En plena crisis goleadora, a Julián se le ha relacionado con un posible interés del Barça en hacerse con sus servicios.

Con el club catalán inmerso ya en la carrera electoral de cara a las próximas elecciones, algunos candidatos están ya calentando el ambiente para tratar de derrocar a Joan Laporta.

De hecho, Víctor Font ya ha sacado a la palestra el nombre de Julián Álvarez: "Fichar a Haaland o Julián Alvarez es posible, pero se han de hacer las cosas bien", comentó el aspirante a la presidencia del FC Barcelona.

Su agente, sin embargo, ha negado cualquier contacto y se ha limitado a decir que 'La Araña' tiene contrato en vigor con el Atlético de Madrid durante varios años más.

"Julián tiene contrato hasta 2030 con el Atlético de Madrid y quien quiera ficharlo debe contactar con el club, no con nosotros", aseveró Fernando Hidalgo, el representante del delantero argentino.

En cualquier caso, los rumores no ayudan ni mucho menos a la búsqueda de la estabilidad por parte de Julián Álvarez en el Atlético. Las semifinales de la Copa del Rey, eso sí, le ofrecen una posibilidad perfecta para reivindicarse.