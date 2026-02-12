Ceferin, sobre el acuerdo UEFA - Real Madrid: "Hubo desacuerdos con Florentino, pero nunca perdimos el respeto"

Aleksander Ceferin aprovechó el 50º Congreso de la UEFA celebrado este jueves para escenificar el cierre definitivo de la guerra abierta con el Real Madrid y el Barcelona a cuenta de la Superliga, en la que llegó a ser la mayor crisis institucional del fútbol europeo moderno.

El presidente del organismo continental, visiblemente satisfecho, sostuvo que "solo ha ganado el fútbol, nadie más" y celebró el regreso de los dos gigantes españoles "a nuestra familia".

El dirigente esloveno puso el foco en su relación personal con Florentino Pérez, tras años de choques públicos y batallas en los tribunales europeos.

"Tuvimos algunos desacuerdos con Florentino Pérez, pero nunca perdimos el respeto mutuo y no perdimos el amor por este deporte", aseguró ante las federaciones, subrayando que el pulso por el modelo de competición no llegó a romper los puentes personales con el presidente del Real Madrid.

Ceferin enmarcó este acuerdo en un contexto más amplio, marcado -según recordó- por la pandemia, las guerras y la tensión económica que han sacudido Europa en los últimos años.

Frente a ese escenario, defendió que el fútbol continental "triunfó porque nos mantuvimos unidos" y presentó la reconciliación con Madrid y Barça como una prueba de que el sistema de competiciones europeas puede absorber tensiones sin estallar.

El presidente de la UEFA aprovechó también para destacar el papel de Nasser Al-Khelaifi, máximo dirigente del PSG y figura clave en la oposición a la Superliga, al que atribuyó un rol fundamental en las negociaciones que han devuelto a los clubes rebeldes al redil. Su mensaje insistió en la idea de que los clubes "aportan ambición", pero deben hacerlo dentro de un marco común y respetando las reglas colectivas.

Aleksandre Ceferin, en el 50º Congreso de la UEFA EFE

En su discurso, Ceferin reivindicó con fuerza el actual modelo de competiciones europeas, frente a quienes vaticinaban su fracaso. Defendió que las nuevas estructuras son "más competitivas", generan mayores audiencias e ingresos y, sobre todo, permiten incrementar los fondos destinados a solidaridad y fútbol base en todo el continente.

Para el esloveno, la clave del éxito reside en un equilibrio entre mercado y redistribución que, a su juicio, la Superliga ponía en peligro.

El máximo dirigente del fútbol europeo advirtió además contra el uso del fútbol como arma política y cargó contra la idea de exportar partidos de Liga a otros países, en un mensaje velado hacia proyectos como el de LaLiga de disputar encuentros oficiales fuera de España.

A su juicio, sacar los partidos del territorio de cada campeonato "haría que el fútbol pierda identidad" y debilitaría el vínculo con los aficionados locales, que considera la verdadera base del juego.

Ceferin dedicó también parte de su intervención a responder a quienes sostienen que las nuevas generaciones se están alejando del fútbol. Recalcó que los estadios se siguen llenando y que, en un mundo dominado por las pantallas y la inteligencia artificial, "ningún algoritmo ni bots puede imitar a lo que sucede en un partido de fútbol", defendiendo el carácter real y emocional del juego como su principal fortaleza de futuro.

La escenificación de la paz con el Real Madrid, el guiño a Florentino Pérez y la apelación constante a la unidad dibujan a una UEFA que quiere cerrar definitivamente la página de la Superliga y presentarse como garante de un fútbol europeo estable, competitivo y, sobre todo, bajo una única estructura de poder.