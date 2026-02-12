La casa de Dani Carvajal (34) en una exclusiva zona de Madrid: alta seguridad, piscina y pista de tenis en el jardín

Dani Carvajal vive un momento clave de su trayectoria deportiva y personal, y buena parte de ese equilibrio se explica también desde la casa en la que se refugia con su familia en la Comunidad de Madrid.

El capitán del Real Madrid afronta la fase final de su carrera instalado en un chalé de lujo en Boadilla del Monte, convertido en centro de operaciones, retiro íntimo y símbolo de un futbolista que lo ha ganado prácticamente todo.

Carvajal llega a estos años como uno de los defensas más laureados de la historia del club blanco, después de sumar en 2024 su sexta Champions, en cuya final marcó el primer gol y fue nombrado mejor jugador del partido.

Dani Carvajal, durante uno de los últimos entrenamientos antes del Mundial de Clubes Real Madrid

La exigencia, sin embargo, pasa factura en forma de lesiones y gestión de minutos, y en 2025 y comienzos de 2026 ha vivido un periodo más irregular, con artroscopia de rodilla, menos protagonismo sobre el césped y un papel indiscutible como líder en el vestuario.

Los entrenadores han subrayado su importancia como referente, mientras el lateral pelea por recuperar continuidad competitiva en un contexto en el que su contrato se acerca al final y cada partido pesa como un examen.

Un refugio en Boadilla del Monte

Lejos del ruido del Bernabéu, Carvajal ha escogido Boadilla del Monte, concretamente la exclusiva urbanización Las Lomas, para levantar su hogar. Se trata de una zona residencial de alto nivel, muy demandada por futbolistas y personajes conocidos, que rivaliza en prestigio con enclaves como La Moraleja o La Finca gracias a sus grandes parcelas, abundante arbolado y estrictas medidas de seguridad.

Aunque no se ha hecho pública la superficie exacta de la vivienda, las casas de este tipo en Las Lomas suelen moverse en horquillas aproximadas de 800 a 1.200 metros cuadrados construidos sobre parcelas que pueden superar holgadamente los 3.000 metros.

Tampoco existe una cifra oficial sobre lo que pagó el futbolista, pero chalés de lujo similares en la misma urbanización se comercializan entre unos 3 y 6 millones de euros, con operaciones puntuales por encima en función de diseño, tamaño y servicios.

Un chalé minimalista

La casa de Carvajal está concebida como un refugio familiar contemporáneo, de líneas limpias y gran protagonismo del blanco y los tonos neutros, combinados con madera, piedra y otros materiales naturales que aportan calidez.

Desde el hall, presidido por una consola de madera con patas metálicas, la vivienda proyecta una estética minimalista donde cada pieza está cuidadosamente escogida para sumar elegancia sin recargar los espacios.

El amplio salón se organiza en varias zonas: un rincón de lectura con icónicas butacas tipo Lounge Chair, otra área de descanso con un gran sofá lineal y mesas de centro escultóricas, y un comedor presedido por una lámpara de diseño que sobrevuela una mesa alargada de mármol en tonos grises.

Grandes ventanales inundan el interior de luz natural y conectan visualmente con el jardín, mientras que el dormitorio principal, en suite, combina cabecero corrido, lámparas globo y soluciones de almacenaje discretas para mantener la sensación de orden.

Zonas comunes, lujos y seguridad

En el exterior, el chalé despliega un amplio jardín con césped, piscina y espacios para comidas al aire libre, tumbonas y zonas de juego para los niños. Uno de los elementos más llamativos es su pista de tenis privada, integrada en la finca y que se suma a las habituales áreas para practicar fútbol u otros ejercicios, reflejo del peso que el deporte tiene en su día a día incluso en casa.

La vivienda cuenta con sistemas avanzados de seguridad, con cámaras, alarma y control de accesos, algo casi obligatorio tras intentos de intrusión que han sufrido él y otros futbolistas en los últimos años.

A esto se suma la propia configuración de Las Lomas, con parcelas amplias, calles tranquilas y un entorno diseñado para garantizar la privacidad de sus residentes, donde es posible que un capitán del Real Madrid pase relativamente desapercibido cuando cierra la puerta de su garaje.

Un símbolo del Real Madrid

Desde ese hogar en Boadilla, Carvajal afronta la que probablemente es la recta final de su recorrido como profesional, ya como capitán del Real Madrid y referente indiscutible en el vestuario.

Producto de la cantera, internacional absoluto y protagonista de la era más exitosa del club en la Champions, su palmarés incluye múltiples Ligas, Copas de Europa, Supercopas, Mundiales de Clubes y, con España, una Eurocopa que coronó su 2024 perfecto.

En esta fase, su liderazgo se mide tanto en el campo como en la intimidad del vestuario y del hogar, donde el futbolista equilibra la exigencia máxima de competir al primer nivel con la vida familiar en su chalé de Las Lomas.

Allí, entre sesiones de trabajo físico en el jardín, reuniones con amigos y momentos de calma con su mujer y sus hijos, Carvajal prepara los últimos capítulos de una carrera que ya está escrita con letras mayúsculas en la historia del Real Madrid.