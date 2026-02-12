El Athletic Club, sancionado por la FIFA hasta enero de 2028 sin poder fichar ni inscribir a nuevos jugadores

Iñaki Williams celebra con sus compañeros uno de los goles marcados ante el Levante en La Liga. EFE

La FIFA ha incluido al Athletic Club en la lista de equipos que tienen prohibido fichar e inscribir jugadores. Un duro varapalo para el conjunto vasco, que ahora no podrá hacer movimientos en las próximas tres ventanas en su plantilla.

El Athletic fue incluido el pasado miércoles 11 de febrero en su programa 'FIFA Registration Ban List'. Se trata, en palabras de la propia FIFA, de "un recurso vital para la comunidad futbolística, que detalla los clubes de todo el mundo que actualmente enfrentan prohibiciones de registro impuestas por la FIFA".

"Esta lista incluye clubes que tienen prohibido temporalmente el registro de nuevos jugadores debido a diversas infracciones, como disputas financieras o incumplimientos regulatorios", asevera el organismo que rige Gianni Infantino.

Los jugadores del Athletic Club celebran uno de los goles en el último partido de la fase de liga de la Champions. REUTERS

Tal y como viene indicado en la plataforma, la sanción a la que se enfrenta el Athletic tiene una duración de tres periodos de inscripción.

Eso quiere decir, que de hacerse efectiva, el conjunto rojiblanco no podrá inscribir ni fichar nuevos jugadores en el próximo mercado de verano de 2026, en el de invierno de 2027, y tampoco por último en el de verano de 2027. Es decir, que hasta el mercado de invierno de 2028 no se levantaría la restricción.

El periodo comprende, por lo tanto, una temporada y media sin que en San Mamés puedan lanzarse al mercado para reforzar la plantilla.

Sería un contratiempo severo para un club como el Athletic Club que, además, tiene el condicionante de tener un espectro de mercado reducido, al fichar tan solo a jugadores vascos y navarros.

Tranquilidad en el Athletic

En el Athletic Club, sin embargo, no han saltado las alarmas. En el club vasco mantienen la calma, ya que precisan que se trata de un trámite administrativo que sería solventado próximamente.

En el momento en el que en San Mamés se pongan de nuevo al día con la FIFA en estos asuntos burocráticos, la entidad rojiblanca saldría automáticamente de esta lista negra y podría regresar a la normalidad en el mercado de fichajes.

Iñaki Williams remata un balón durante el partido de Liga ante la Real Sociedad. EFE

"Como herramienta esencial para las Asociaciones Miembro, confederaciones, clubes, jugadores y agentes, la Lista de Prohibiciones de Registro de la FIFA contribuye a garantizar la transparencia y el cumplimiento normativo en el deporte, permitiendo a las partes interesadas mantenerse informadas sobre qué clubes no pueden fichar nuevos jugadores durante el período de prohibición", cuenta la FIFA.