El palo de Hansi Flick al Real Madrid por su eliminación en la Copa: "¿Rivales fáciles? Que se lo pregunten a ellos..."

Hansi Flick dejó un contundente recado acordándose del Real Madrid en la rueda de prensa previa a la disputa de las semifinales de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid.

Al técnico germano le preguntaron acerca del sencillo camino que había tenido que recorrer su equipo para llegar a este punto de la competición del KO. El Barça, hasta estas semifinales, no se ha enfrentado a ningún equipo de Primera División, y ahora se verá las caras con el Atlético.

"Que le pregunten al Real Madrid", contestó de manera escueta y muy directa el entrenador del Barça, en una clara referencia a la eliminación del eterno rival en los octavos de final ante el Albacete Balompié.

Hansi Flick, en la sala de prensa del FC Barcelona ZUMA Press Wire / dpa

Posteriormente, los periodistas insistieron en esta referencia de Hansi Flick al Real Madrid para que se explayara más en su contestación.

"No me ayuda hablar del Real Madrid. Me ha parecido la respuesta adecuada porque tenemos que respetar a los equipos de Segunda o de Tercera División, que han hecho una Copa fantástica", dijo el técnico.

"El año pasado jugamos contra el Barbastro, Betis y Valencia, se trata de respetar a los rivales. Si se han clasificado es porque tienen la calidad y han demostrado que pueden ganar a equipos de Primera División", prosiguió explicando Flick, para tratar de huir de la polémica.

"Sólo es eso. Me tengo que centrar en mi club, equipo y afición, y es lo único que me interesa, el resto es gastar energía", finalizó.

Sobre la eliminatoria

Hansi Flick también habló de la eliminatoria ante el Atlético de Madrid y se mostró convencido de que será un cruce igualado: "Los dos partidos van a decidir el que llega a la final. Recordamos la temporada pasada y fue duro, jugamos primero en casa y fue un partido increíble".

"Son dos partidos que tienes que jugar bien, son más de 180 minutos. Estamos preparados y queremos llegar a la final", comentó el técnico culé.

También habló sobre el césped del Metropolitano: "Tenemos que jugar allí los dos. Si no está bien, no es bueno porque se debe cuidar el campo. En España siempre están bien los campos, en grandes condiciones, y espero que mañana esté bien".

El problema de Araujo

Hansi Flick también fue preguntado sobre el periodo de ausencia de Ronald Araujo por su salud mental y el posterior regreso del uruguayo.

"Conocemos su situación y, cuando se abrió, todos le dimos apoyo y estuvimos a su lado. Es una persona muy fuerte, porque abrirse de esta manera... Algún día podremos dar más detalles", afirmó el preparador alemán.

Además, lanzó una advertencia: "Algún día podremos hablar con más detalles, porque cuando se dice que estuvo año y medio en esa situación, quizás también nosotros somos responsables de ello. Tenemos que preocuparnos por todos los jugadores", dijo Flick.

Y entonó también autocrítica: "Seguramente hay cosas que no se han hecho bien. Como entrenador, tienes que asumir responsabilidad sobre todos los jugadores, no sólo sobre los nuestros. Debemos pensar en nuestros futbolistas y en los otros", finalizó.