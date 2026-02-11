Los futbolistas españoles aprueban salir del sindicato internacional FIFPRO para crear uno nuevo
David Aganzo, presidente de la AFE, impulsará la creación de una organización por la que se luche más por los jugadores y en el que exista más transparencia.
La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) romperá su relación con el sindicato internacional FIFPRO y encabezará la creación de una nueva organización mundial de futbolistas, con el objetivo de reforzar la interlocución con los principales actores del deporte a nivel global.
Así lo han decidido los futbolistas en una Asamblea General Extraordinaria con el respaldo del 99,6 % de los votos, a propuesta de la junta directiva presidida por David Aganzo, quien ocupó la presidencia de FIFPRO entre noviembre de 2021 y mayo de 2024.
Desde la Junta Directiva de AFE se justificó la medida por la "absoluta falta de transparencia" de FIFPRO y su "nula interlocución con instituciones internacionales", circunstancias que, según la organización, perjudican directamente a los futbolistas.
Una institución que conoce muy bien David Aganzo, actual mandatario de AFE, ya que hace unos años fue presidente de FIFPRO. De ahí que se reafirme en la falta de transparencia y de iniciativas que ayuden a los futbolistas.
AFE asegura estar en contacto con otros países, que todavía deben anunciarlo públicamente, para impulsar un nuevo sindicato internacional. Será en los próximos meses cuando este se pueda poner en marcha y se conozca más de ellos.
Durante la asamblea también se aprobó la incorporación del nuevo artículo 48 a los Estatutos de AFE, que regula la figura de "miembros o afiliados" para aquellos jugadores que, en cualquier etapa de su carrera, hayan contado con licencia federativa en España.
La Junta Directiva se reserva, además, la facultad de establecer los requisitos de admisión, exclusión o expulsión de estos afiliados.
Artículo 48
Sin tener la condición de miembros o afiliadas/os de AFE, las/os futbolistas que en cualquier momento de su carrera deportiva hayan tenido licencia federativa de jugador/a de fútbol en España, que muestren un grado de afinidad con la Asociación de Futbolistas Españoles con su labor, sus ideales y/o con sus intereses, tendrán la posibilidad de ser “simpatizantes de AFE“, adscribiéndose a la sección que se constituirá a estos efectos.
Las/os simpatizantes AFE se beneficiarán de los descuentos comerciales o promociones que AFE consiga para la generalidad de sus afiliadas/os, en los términos que establezca la Junta Directiva de AFE, si bien, no ostentarán los derechos reconocidos a las/os afiliadas/os a AFE en los presentes Estatutos.
A las/os simpatizantes AFE no les serán de aplicación los requisitos previstos en el artículo 9 de estos Estatutos, ni tendrán los derechos previstos en el artículo 10, debiendo cumplir los deberes establecidos en el artículo 11 de estos Estatutos en todo aquello que no sea incompatible con su condición de simpatizante AFE.
La Junta Directiva podrá establecer requisitos de admisión, exclusión o expulsión de las/os simpatizantes AFE, así como la aportación que dichas personas tendrán que efectuar anualmente a la Asociación y las diferentes acciones que puedan llevarse a cabo en relación con los mismos.
No obstante, aquellas/os antiguas/os afiliadas/os a AFE que hubieran sido expulsadas/os de la Asociación no podrán adquirir la condición de simpatizantes AFE.
Será competencia del secretario, o de la persona en que éste delegue, toda la actividad administrativa relacionada con las/os simpatizantes de AFE, debiendo llevar un registro nominal en el que figuren sus datos identificativos, así como la información económica/contable relacionada con su permanencia en AFE".