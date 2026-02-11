Los futbolistas españoles aprueban salir del sindicato internacional FIFPRO para crear uno nuevo

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) romperá su relación con el sindicato internacional FIFPRO y encabezará la creación de una nueva organización mundial de futbolistas, con el objetivo de reforzar la interlocución con los principales actores del deporte a nivel global.

Así lo han decidido los futbolistas en una Asamblea General Extraordinaria con el respaldo del 99,6 % de los votos, a propuesta de la junta directiva presidida por David Aganzo, quien ocupó la presidencia de FIFPRO entre noviembre de 2021 y mayo de 2024.

Desde la Junta Directiva de AFE se justificó la medida por la "absoluta falta de transparencia" de FIFPRO y su "nula interlocución con instituciones internacionales", circunstancias que, según la organización, perjudican directamente a los futbolistas.

Una institución que conoce muy bien David Aganzo, actual mandatario de AFE, ya que hace unos años fue presidente de FIFPRO. De ahí que se reafirme en la falta de transparencia y de iniciativas que ayuden a los futbolistas.

AFE asegura estar en contacto con otros países, que todavía deben anunciarlo públicamente, para impulsar un nuevo sindicato internacional. Será en los próximos meses cuando este se pueda poner en marcha y se conozca más de ellos.

Jugadores de Sevilla y Mallorca protestan contra el partido en Miami EFE

Durante la asamblea también se aprobó la incorporación del nuevo artículo 48 a los Estatutos de AFE, que regula la figura de "miembros o afiliados" para aquellos jugadores que, en cualquier etapa de su carrera, hayan contado con licencia federativa en España.

La Junta Directiva se reserva, además, la facultad de establecer los requisitos de admisión, exclusión o expulsión de estos afiliados.