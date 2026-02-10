El éxito de Luka Modric (40) fuera del fútbol: su inmobiliaria ha superado los 50.000 € de beneficio en los últimos años

Luka Modric ha convertido el fútbol en una plataforma para un segundo triunfo: el de los negocios inmobiliarios, donde maneja ya cifras millonarias y una estructura empresarial sólida en España.

El croata, que ha ganado decenas de millones a lo largo de su carrera deportiva, ha ido derivando una parte relevante de su fortuna hacia el ladrillo, uno de los activos que más se ha revalorizado desde la pandemia.

A través de esta estrategia, ha logrado construir un patrimonio estimado en más de 70 millones de euros, apoyado en propiedades de alto nivel en Madrid y en su país natal.

En 2020, en plena incertidumbre económica, decidió dar un paso más y profesionalizar esa faceta con la creación de Modric Family SL, su propia sociedad inmobiliaria con sede en España.

La compañía se dedica a la compra, promoción, construcción, rehabilitación, arrendamiento y gestión de bienes inmuebles, y se ha convertido en el núcleo de su actividad empresarial fuera del fútbol.

Modric Family SL nació el 20 de octubre de 2020 y, en apenas unos años, ha concentrado gran parte de las inversiones inmobiliarias del jugador. Bajo este paraguas gestiona varios pisos de obra nueva en Valdebebas, plazas de garaje asociadas y un solar en una de las zonas más exclusivas de Madrid, El Viso, además de otros activos.

El gran salto llegó a principios de marzo de 2025, cuando Modric inyectó 22,16 millones de euros en su patrimonial, elevando los fondos propios de la firma hasta los 38,6 millones.

Esta última ampliación de capital se suma a otras operaciones anteriores, configurando una estructura pensada para seguir creciendo cuando cuelgue las botas.

Según las últimas cuentas disponibles, la sociedad contaba en 2023 con activos cercanos a los 18,5 millones de euros, con más de ocho millones en inmovilizado material y cerca de nueve millones en inversiones financieras a largo plazo.

En ese ejercicio obtuvo ganancias netas de algo más de 52.000 euros y una cifra de negocios de 18.270 euros, datos modestos pero positivos para una patrimonial diseñada a largo plazo.

El proyecto inmobiliario de Modric tiene un claro componente familiar: su esposa, Vanja, figura como apoderada de la sociedad y está directamente implicada en la gestión. Ella, que además cuenta con licencia de agente FIFA, se ha convertido en una aliada clave en la diversificación del patrimonio del jugador.

En una entrevista reciente recogida por la prensa española, el croata resumía así ese papel: "Sin mi mujer no sería posible", admitía al hablar de su último gran movimiento inversor de 22 millones de euros. Una frase que retrata la naturaleza del proyecto: un negocio diseñado en casa, pensando en la estabilidad de la familia más allá de los contratos deportivos.

De la medular al ladrillo

El mapa inmobiliario de Modric en España se completa con su propia residencia en La Moraleja, una mansión de lujo en una parcela de unos 10.000 metros cuadrados y 2.700 metros construidos, con nueve habitaciones, gimnasio, sala de cine y piscina, valorada en más de 13 millones de euros.

A ello se suman el solar cerca del Santiago Bernabéu y los pisos en Valdebebas, que explota a través del alquiler y la promoción inmobiliaria.

A sus 40 años, mientras apura su carrera con la mirada puesta en el Mundial de 2026, Modric ya ha levantado un segundo proyecto ganador lejos de los focos del Bernabéu.

Su inmobiliaria, apuntalada por inyecciones de capital multimillonarias, supera ya la barrera de los 22 millones en recursos propios y se consolida como uno de los grandes éxitos de su vida fuera del fútbol.