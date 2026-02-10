Cecilio no se conforma con la Euro y encarna la ambición de España en el fútbol sala: "Ahora todos saben que hemos vuelto"

Cecilio, en el centro de la imagen, escoltado por Raya y por Rivillos. RFEF

Cecilio ya avisó en la previa de las semifinales en EL ESPAÑOL que no veía ninguna selección en el Europeo mejor que España. Lo dijo "de corazón", plenamente convencido y sin la intención de sonar arrogante.

Días después, el tiempo le ha dado la razón porque la Selección puede volver a presumir de ser el mejor equipo del continente. España venció a Portugal en la gran final de la Eurocopa y rompió el maleficio de una sequía de títulos que duraba ya una década.

Ahora vuelve a pasar revista en este diario ya con el trofeo de campeón bajo el brazo. De sus palabras se sigue desprendiendo un optimismo y una ambición fuera de lugar, síntoma de que, como él mismo apunta, esta Eurocopa puede haber sido un punto de inflexión para el combinado nacional.

Ahora, sin apenas tiempo para asimilar este gran éxito que reverdece viejos laureles, tendrá que volver al día a día de la competición.

No hay vacaciones, no hay descanso, este mismo miércoles regresará a la competición con Inter Movistar. Sin embargo, el regusto de la Eurocopa y el título de campeón de Europa le durará mucho tiempo.

¿Cómo está el cuerpo después de haber conseguido este histórico campeonato de Europa tras diez años sin títulos?

Imagínate, el equipo está muy satisfecho. El deseo de ganar este Europeo era tan grande que ahora se ha hecho realidad. Hemos devuelto a España al trono europeo. Es verdad que en la final se venían nervios y mucha tensión previa al partido, pero lo hemos conseguido.

¿Sienten que al fin se han quitado una losa de encima al romper una sequía de una década?

No sé si quitarnos un peso de encima, pero sí que hacía falta que nos reconocieran como campeones. Queríamos que se volviera a respetar a España en el fútbol sala, y con este triunfo la liga se va a revalorizar. Creo que ahora todo el mundo tiene en mente que España ha vuelto, nos esperan años muy buenos.

Cecilio, en la final de la Euro de fútbol sala ante Portugal. RFEF

Le veo convencido de que esto va a suponer un punto de inflexión para el fútbol sala español.

Totalmente. Además, todos queríamos que fuese con Portugal que era como nuestra bestia negra. Fue el rival que nos ha echado en los últimos Europeos, el que nos echó del Mundial hace unos años... Ganar y hacerlo ante Portugal supone mandar un mensaje de que ahora nos toca a nosotros.

¿Cómo fue esa final ante Portugal?

El equipo estaba totalmente confiado en ganar. Salimos muy bien, en dos disparos a puerta marcamos dos goles, pero es verdad que ellos están acostumbrados a sufrir y nos empataron.

Nosotros sólo queríamos ganar y creo que dimos un recital en la segunda parte. En una final no puedes pedir más. Es verdad que ganamos 5-3 y sufriendo hasta el último momento, pero sinceramente lo pasé peor en las semifinales porque Croacia nos tuvo ahí, dio un larguero, y no tenían tanta presión.

Es cierto que caer contra Croacia sí que hubiera sido un gran frenazo, especialmente porque era un rival con menos cartel.

Es así. En ese partido España era la favorita y ellos son un buen equipo pero no eran tan favoritos como nosotros. En el grupo dimos la sensación de una gran superioridad, pero en un Europeo siempre es complicado.

Y de la final, ¿con qué se queda?

A nivel personal, me quedo cuando doy al palo con 3-3 en el marcador, previo al 4-3. Luego hubo una falta y le dije a Velasco (el seleccionador): 'Estáte tranquilo que vamos a ganar, la siguiente la metemos'. Y a la siguiente metió gol Antonio.

Se veía en el partido que íbamos a ganar, esas cosas las notas dentro del vestuario. Ya lo he dicho, que se respiraba aire de un equipo campeón, aunque luego hay que tener también la suerte del campeón.

❤️ 𝐄𝐥 𝐦𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐦𝐚́𝐬 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐫𝐚𝐝𝐨.



➡️ Diez años después @rivillos_10 vuelve a levantar el título de campeón de Europa.#OctavaGloria | #FutsalEuro pic.twitter.com/7YrRSClZac — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) February 7, 2026

¿Qué nota le pone a este Europeo de España? ¿Le daría un 10?

Soy de los que piensa que el 10 no existe, porque siempre lo mejor está por llegar en el siguiente torneo. Así que le voy a dar un 9.

Lo positivo es que este grupo contaba con varios jóvenes que no habían disputado ni siquiera una gran cita como esta en su carrera. ¿Qué cree que han podido aprender de este Europeo?

Hablé con los jóvenes acerca de lo que les iba a servir esto. Cuando te acostumbras a ganar te sientes ganador. Novoa, Adri, Riki... para algunos era su primer torneo y ahora se van a sentir ganadores. Cuando has ganado algo y sales a la pista te sientes ganador. Ahora ellos ya saben lo que es ganar, y en la siguiente cita no van a tener esos nervios.

Cecilio, en pugna con el portero de Portugal durante la final. RFEF

Este Europeo ha dejado muchas cosas buenas. ¿Con cuál de todas se queda?

Me quedo con el grupo a nivel humano. Creo que es un grupo muy sano, que todos han remado en la misma dirección, y eso es muy importante para ganar. Me llevo bien con toda la gente joven del equipo y se vio desde el primer momento que venían aquí para sumar.

Jesús Velasco ha conseguido que ningún jugador esté por debajo del resto. Daba igual quien saliera a la pista porque todos jugaban y lo hacían bien. Además, teníamos a Antonio, que es el mejor jugador del mundo.

En la final, por ejemplo, Mellado no jugó en la segunda parte porque se puso enfermo la noche anterior. No fue egoísta. Le dijo al míster que no podía jugar.

Todos apuntan al seleccionador Jesús Velasco como una pieza fundamental del éxito que ha conseguido este grupo. ¿Qué destaca de él?

Su naturalidad. Me ha sorprendido mucho como persona, es muy natural y lo lleva todo de una manera muy normal. Él hace que el jugador esté tranquilo y centrado, te pide que seas tú mismo. Te dice que si estás en la Selección es porque lo haces bien. Tenía una metodología de trabajo del día a día y quizás se dudaba, pero ha superado con creces las expectativas.

¿Esta victoria supone devolver a España al lugar que se merece en el mundo del fútbol sala?

Creo que sí, que lo estamos recuperando. España ha ganado y ha convencido. Vimos la goleada contra Bélgica, hemos solventado partidos muy fácil, ganamos a Italia 4-0, y teníamos en el punto de mira la final contra Portugal.

Ahora mismo a España ya la ven como candidata a todo y eso ya es mucho. Para el siguiente Mundial selecciones como Brasil y Argentina ya habrán visto nuestros partidos.

Ya está pensando en el siguiente Mundial y avisando a los rivales...

Antes tenemos la Finalissima en octubre o en noviembre con Brasil, Argentina y Portugal. Tendremos otra prueba de fuego para seguir ganándonos el respeto.

¿Qué legado deja esta victoria en el Europeo?

Diría que en España tenemos un problema porque valoramos mucho el producto de fuera, pero no el de dentro. Es momento de decir que tenemos un campeón de Europa, que tenemos a Antonio que es el mejor jugador del mundo, y que la Prensa hable de esos jugadores es bueno.

A los españoles se nos quita peso mediático porque somos españoles, pero los que nos tenemos que vender bien somos nosotros. Ahora hay gente joven con mucha calidad y muy buena, tenemos que cuidar el producto.