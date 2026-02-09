Laporta dimite como presidente del Barça para presentarse a la reelección: Rafa Yuste ocupa el cargo como interino hasta julio

El presidente Joan Laporta ha dimitido de su cargo como presidente del FC Barcelona con el objetivo de poder concurrir a las elecciones a la Junta Directiva que se celebrarán el próximo 15 de marzo y ser reelegido.

Esta renuncia se ha formalizado en la reunión ordinaria de la Junta Directiva celebrada este lunes, en la que se ha publicado oficialmente la convocatoria de elecciones.

Junto con Joan Laporta, también han cesado de sus cargos varios miembros de la actual junta para participar en el proceso electoral: Elena Fort; el vicepresidente del Área Social, Rafael Escudero; así como los directivos Ferran Oliver, Josep Maria Albert, Javier Barbany, Miquel Camps, Aureli Mas, Javier Puig y Joan Soler y Ferré.

Desde ahora, y hasta el 1 de julio, será Rafa Yuste quien tome la presidencia del Barça. Hasta ahora era vicepresidente primero y amigo fiel de Joan Laporta, al que conoce desde su juventud.

A Yuste le ha encomendado Laporta la gestión ordinaria del club durante los próximos cinco meses, convencido de que ese será el tiempo que tardará en regresar al Barça para acabar su obra.

Le acompañarán en esta junta directiva Josep Cubells como vicepresidente y secretario; Alfons Castro, como tesorero; y Josep Ignasi Macià, Àngel Riudalbas, Joan Solé y Sisco Pujol. Los otros nueve directivos, junto al propio Laporta, han dimitido este lunes.

Rafa Yuste no llegó a formar parte de la candidatura ganadora de Laporta en 2003, pero acudió a la llamada de su amigo tras la dimisión de Sandro Rosell, entonces vicepresidente deportivo, Josep Maria Bartomeu, directivo responsable las secciones, y otros tres directivos más -Jordi Moix, Jordi Monés y Xavier Faus-, en lo que provocó la primera crisis institucional de su primer mandato en 2005.

Sí que formó parte del equipo de campaña a la presidencia de 2015, el intento fallido de Laporta por recuperar el mando del club y que acabó con una contundente victoria de Bartomeu en las urnas. Y también acompañó a su amigo en las elecciones de 2021 que sí ganaron con autoridad a Víctor Font.

Máxima lealtad

Desde entonces, Yuste se ha mantenido leal a su presidente. Aunque su futuro en el Barça como vicepresidente deportivo se vio comprometido con la destitución de Xavi Hernández como entrenador del primer equipo al final de la temporada 2023-24.

Y es que el empresario barcelonés, amigo personal de Xavi, había defendido su continuidad en el banquillo del conjunto azulgrana. Debilitado en el cargo, incluso llegó a plantearse aceptar una oferta el pasado verano para ser el nuevo director general del Al-Nassr, el club de Arabia Saudí en el que juega Cristiano Ronaldo.

Pero la vinculación de Rafa Yuste con Laporta va mucho más allá del FC Barcelona. Socio fundador de AQIPA Iberia, empresa filial de AQIPA GMBH Austria, dedicada a la electrónica de consumo, también es consultor especializado en comercio internacional.

Además, como hombre de confianza del presidente saliente, ha compartido con él algunos proyectos empresariales.

Uno de ellos está vinculado al desaparecido Reus Deportiu a través de la mercantil Core Store SL, de la que eran socios junto al exdirector general del Barça, Joan Oliver, y el exvicepresidente económico, Xavier Sala i Martín, y que tiene dos investigaciones abiertas: una de la Agencia Tributaria y otra de un juzgado de Instrucción de Barcelona por presunta estafa.