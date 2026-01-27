Mourinho recibe a su "niño" Arbeloa: "Quiero mucho al Madrid y a Álvaro. Imaginad si quiero que les vaya bien"

Benfica

Real Madrid

José Mourinho se sentó en la sala de prensa del Benfica con el peso emocional de su reencuentro como rival directo del Real Madrid, pero también con la satisfacción de enfrentarse a un técnico que define como su "niño".

El portugués no dudó en expresar su amor por el club blanco y por Álvaro Arbeloa, creando una paradoja que resume perfectamente la complejidad emocional de un partido que va más allá de lo deportivo.

Mourinho fue directo al abordar su relación con Arbeloa. "No he hablado con Álvaro. Mi número es muy complejo, solo lo tiene mi familia. Tengo otro teléfono, pero ese siempre cambia y pierdo el contacto de mucha gente. No es necesario una llamada entre nosotros para desearle suerte, él lo sabe. Al igual que él piensa lo mismo de mí, seguro que quiere que el Benfica gane siempre", explicó.

Cuando se le preguntó qué sintió al enterarse de que Arbeloa sería el nuevo entrenador del Real Madrid, Mourinho expresó su cariño de forma casi desgarrada. "Lo primero, que le vaya todo bien, que es lo que quiero. A Arbeloa quiero que le vaya bien dónde vaya. Yo quiero que al Madrid le vaya bien con cualquier entrenador. Imagínate al Madrid con Arbeloa, lo que quiero que le vaya bien. Quiero mucho al Madrid y quiero mucho a Álvaro. Solo quiero que les vaya mal mañana", expresó.

Añadió una reflexión sobre lo que significa ser entrenador en la actualidad: "No le he visto entrenar, no puedo decirte nada más sobre él como entrenador. Lo único importante para mí es que sea feliz. Ser entrenador es muy difícil, porque hay mucha gente que sabe más que tú, que te critica cada día. Es importante que te guste".

Jose Mourinho, en el entrenamiento del Benfica EFE

Respecto a la sorpresa que pudo generar el despido de Xabi Alonso, Mourinho fue comprensivo y emocional. "Xabi es otro de mis chicos. Solo tengo recuerdos positivos de él. He tenido la emoción, que tendré mañana de jugar contra Álvaro, de jugar contra Xabi. Me he emocionado de jugar contra Xabi y mañana me emocionaré con Álvaro. Una alegría lo que hizo en el Leverkusen. Lo que pasó en el Madrid es algo que no me interesa. En el fútbol nada me sorprende. Seguro que su carrera irá en otra dirección y será muy feliz. Es un gran entrenador", expresó.

Cuando se le preguntó sobre la inexperiencia de Arbeloa como entrenador en un club de la magnitud del Real Madrid, Mourinho aprovechó para hacer una lección de historia y defender a su exjugador.

"Vosotros tenéis una calidad que respeto mucho. Vosotros lleváis las cosas dónde queréis. Mi pregunta era sobre el entrenador de la Juve, no sobre el entrenador del Madrid. Lo que me sorprende es cuando un entrenador sin historia entrena a un gran club. En el año 2000, el Benfica ha llamado a un entrenador que no había entrenado a nadie y ese entrenador, yo, me querían de primer entrenador, yo pensaba que era de asistente", relató.

Mourinho entonces se permitió una valoración personal de Arbeloa que va más allá de lo deportivo. "A vosotros esto os vino bien para hablar de Arbeloa. Arbeloa es mi niño, no es solo un exjugador mío. Álvaro es de mis jugadores favoritos a nivel personal, no fue el mejor jugador que tuve en el Madrid, pero sí uno de los mejores hombres. Es al último al que podría presionar. Solo espero que le vaya bien y tenga una gran carrera como entrenador", dijo.

Sobre la estrategia para enfrentarse al Madrid, Mourinho fue pragmático. "Analizando a este Real Madrid, me gustaría jugarle de otro modo al que le voy a poder jugar. No podemos jugar con las cualidades que no tenemos. Para ganar hay que marcar un gol más que el adversario. Tenemos que jugar para marcar y defender bien, ser equilibrados", indicó, reconociendo las limitaciones del Benfica ante un rival de élite.

El encuentro entre Mourinho y Arbeloa en el banquillo será, más que un duelo táctico, un cruce de emociones. El portugués ha dejado clara su pasión por ambas partes: su amor por el Madrid y su cariño paternal hacia su "niño" Arbeloa.