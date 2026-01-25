Endrick se libera en el Lyon: cuatro goles en tres partidos y un golpe sobre la mesa para volver al Real Madrid

Endrick celebra uno de sus goles con el Lyon en el partido contra el Metz. REUTERS

El impacto de Endrick en el Olympique de Lyon ha sido inmediato. Llegó hace apenas 20 días en busca de demostrar su valía ante las pocas oportunidades en el Real Madrid y apenas le han bastado tres semanas para dar un golpe sobre la mesa y empezar a ganarse su regreso al club blanco.

Sus datos son demoledores. Ha jugado 250 minutos en tres partidos y ya tiene en su haber cuatro goles y una asistencia. Ha caído de pie en el equipo francés y se ha convertido en una pieza clave desde el primer minuto.

Eso sí, la explosión de Endrick ha llegado jugado acostado al perfil derecho. Partiendo desde la banda y con libertad para trazar la diagonal, el brasileño está mostrando una versión que se vio a cuentagotas en el Real Madrid.

Mais um gol do Endrick, o segundo no jogo



Segue a contagem:

3 jogos

3 gols

1 assistência



pic.twitter.com/dCfqhTpVjC — FutebolDeTerceira (@FutDeTerceira) January 25, 2026

Marcó en su debut en la Copa de Francia, asistió en su estreno en la Ligue 1 y su primera exhibición llegó este domingo frente al Metz. Una actuación brillante que acabó con su primer hat-trick en el fútbol europeo.

Imparable

Endrick fue el líder ofensivo del Lyon en la victoria por 5-2 a domicilio que aupó a su equipo a la cuarta posición en la Ligue 1. Disparó seis veces, todas ellas entre los tres palos, y en la mitad mandó el balón al fondo de la red.

Asestó su primer golpe a los 11' de partido. Un gol de '9', siguiendo la jugada y la carrera de su compañero hasta la línea de fondo. Atacó el área pequeña, recibió el pase y la picó con mucha sutileza con el exterior de la punta de su bota izquierda para elevar el balón ante la salida del portero.

El gol de Endrick al primer toque es una delicia 😍pic.twitter.com/pBhaep4t79 — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) January 25, 2026

El segundo picotazo llegó al filo del descanso. Trazó un desmarque al espacio desde campo propio haciendo uso de su potencia y se plantó en el mano a mano frente a Fischer con más de 40 metros por delante.

Condujo, se metió hacia dentro y definió con la zurda desde el interior del área batiendo al guardameta del Metz por debajo de las piernas. Una definición con clase que sentenció el partido para los suyos.

Pero todavía le quedaba un regalo más. Llegó en el 87 desde el punto de penalti. Un disparo raso ajustado al palo izquierdo que puso el broche de oro a su primera gran actuación con el Lyon.

Regreso

Endrick está aprovechando los minutos en el Lyon, algo que puede cambiar por completo su futuro en el Real Madrid. Está dando argumentos para volver, algo que el club blanco siempre ha tenido presente.

Además, la salida de Xabi Alonso puede abrir más si cabe sus posibilidades de asentarse el próximo curso en la entidad blanca. El tolosarra apenas contó con él, algo que complicaba la situación aunque se saliera en Francia como está haciendo en su primer mes de cesión.

Todavía quedan meses de competición y el reto de Endrick es seguir manteniendo este nivel. No solo para volver al Madrid, también para ganarse un hueco en la convocatoria de Brasil para el Mundial del próximo verano.