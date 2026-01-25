Una genialidad de Lamine y los errores del Oviedo desatascan al Barça frente al colista para recuperar el liderato de La Liga

Los azulgranas solventaron el partido en la segunda mitad. Olmo abrió la lata, Raphinha aumentó la renta y Lamine sentenció con un golazo.

El fútbol volvió al Camp Nou 43 días después y lo hizo con una victoria solvente del Barça frente al Oviedo (3-0) para aupar de nuevo a los de Hansi Flick a lo más alto de la clasificación en La Liga. [Narración y estadísticas del partido].

Un encuentro en el que los azulgranas encontraron el gol antes que su fútbol fruto de dos errores groseros de la defensa del Oviedo, colista del campeonato. Ambos llegaron en los primeros instantes del segundo tiempo y echaron por tierra el gran papel de los ovetenses en los primeros 45 minutos.

Dani Olmo volvió a ser el gran protagonista. El catalán firmó su quinto gol en los últimos cuatro partidos de Liga y dejó también la asistencia del mejor tanto de la tarde: un remate precioso de Lamine Yamal con un golpeo de semi volea suspendido en el aire.

Momento del remate de Lamine Yamal para marcar su gol contra el Oviedo. REUTERS

También dejó su huella Raphinha. El brasileño, que volvió tras perderse la última jornada por problemas físicos, volvió a ver puerta tras batir a Aarón Escandell con una vaselina preciosa.

Espesos

Pocos podrían pensar que al Barça se le atragantara tanto el partido en la primera mitad. Los azulgranas aglutinaron el 73% de la posesión, pero su poca paciencia en la circulación y el buen ejercicio en la presión de los futbolistas del Oviedo dificultaron mucho la creación de ocasiones de los culés.

De hecho, Aarón Escandell tan solo tuvo que intervenir una vez en los primeros 45 minutos. Fue en el añadido, logrando desviar a córner un disparo con veneno de Raphinha tras un centro medido de Casadó. No hubo más. Los asturianos aguantaron el tipo y lo hicieron sin apenas sufrir.

Disparo de Raphinha que para Aarón Escandell. REUTERS

Les costó un mundo y más al Barça. Lamine y Raphinha estuvieron lejos de su nivel y Lewandowski apenas dispuso de opciones de remate. Se notó también la ausencia de Pedri y los culés tardaron en coger temperatura.

Todo lo contrario al Real Oviedo. Se plantaron en el Camp Nou con mucha personalidad y, lejos de parapetarse en su área, adelantaron sus líneas e incomodaron mucho la salida de balón local.

Hassan, de dulce, fue el más desequilibrante y Fede Viñas estuvo cerca de dar el susto con un latigazo desde 30 metros que pasó cerca de la portería de Joan García.

Errores fatales

Le costó entrar también al Barça tras el paso por los vestuarios, pero encontró el gol antes que el juego, algo que sirvió de alivio para los hombres de Flick.

Fue Dani Olmo quien abrió la lata y lo hizo en el primer error defensivo del Oviedo. Carmo se durmió en la salida y perdió el balón en el área pequeña ante la presión de Lamine. El cuero voló, Raphinha le dio con la cabeza, tocó de nuevo Lamine y le cayó a las botas de un Olmo que demostró estar de dulce.

Dani Olmo celebra su gol contra el Oviedo. REUTERS

El catalán se sacó un disparo preciso y raso cruzado directo a la base del poste imposible para Aarón Escandell.

Si el Oviedo se pegó un tiro en el pie, apenas cinco minutos después firmó su sentencia. Costas, a la altura del mediocampo, quiso retrasar el balón hacia Escandell, pero su toque se quedó muy corto y Raphinha lo aprovechó para quedarse mano a mano y batir con una preciosa vaselina al portero del Oviedo.

Sentenció el Barça con dos errores de su rival. Le sonrió la suerte y a partir de ahí jugó con una mayor liberación. El público del Camp Nou cogió temperatura, el balón comenzó a moverse con más velocidad y las ocasiones llegaron con más asiduidad.

Lamine y Raphinha celebran el gol del brasileño contra el Oviedo. EFE

La magia comenzó a aparecer y lo hizo de la mano de Lamine Yamal. El español, con un cuarto de hora todavía por delante, se elevó en un escorzo y remató con una semivolea un buen centro de Olmo. El golpeo fue impecable, ajustado al palo, y pasando por el único hueco libre que dejó Escandell en su portería.

La genialidad de Lamine fue la sentencia. Flick le sustituyó ante un Camp Nou entregado a su '10' y los últimos minutos fueron un puro trámite. El Barça ganó, recuperó el liderato de La Liga y ahora pone el foco en el duelo de Champions contra el Copenhague donde deberán golear para asegurarse el pase a octavos de final.