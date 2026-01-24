Esta es la alineación confirmada del Real Madrid para jugar contra el Villarreal en la jornada 21 de La Liga

Un duelo por todo lo alto acoge el Estadio de la Cerámica este sábado (21:00 horas). Real Madrid y Villarreal protagonizan el partido más atractivo de la jornada 21 de La Liga en el que se enfrentan el segundo y el tercer clasificado.

El Villarreal pone a prueba la reacción del Real Madrid. Es la hora de la verdad, el primer rival serio para Álvaro Arbeloa desde que sustituyó de manera abrupta a Xabi Alonso en el banquillo.

Las dos victorias consecutivas del Real Madrid ante el Levante y el Mónaco han dotado de cierta calma al madridismo. De hecho, si los blancos consiguen la victoria llegarían incluso a dormir líderes de La Liga a la espera de lo que haga el FC Barcelona al día siguiente.

Sin embargo, la menor entidad de estos dos rivales todavía pone en entredicho si esta reacción de los de Arbeloa es real o ficticia. El Submarino será una buena prueba para calibrarlo, así que el Real Madrid tiene una gran oportunidad para reivindicarse.

La enfermería sigue sin despejarse en el conjunto madridista. Rüdiger, Arnold, Mendy o Militao la llenan, aunque Arbeloa recupera a jugadores como Rodrygo o Brahim que van a facilitarle la confección de un equipo más competitivo.

La alineación

Arbeloa seguirá apostando por Courtois en la portería. El belga es uno de los grandes salvadores del Real Madrid esta temporada gracias a sus increíbles paradas que han valido puntos, así que no hay motivo alguno para cambiar en el arco.

En defensa, las ausencias en el centro del campo hacen crecer las dudas sobre si Valverde seguirá siendo el lateral derecho de Arbeloa. Más fija parece la pareja de centrales formada por Huijsen y Asencio, después de que este superara las molestias que le hacían ser duda.

En el lateral izquierdo, pese a que Camavinga ha actuado ahí en los últimos partidos, Carreras parece ganar enteros para ser el titular.

El centro del campo contará con la ausencia de Tchouaméni. Por eso, Camavinga tiene su puesto asegurado, y estará acompañado por Arda Güler, que sigue reclamando protagonismo, e incluso por Mastantuno.

Bellingham, que trata de recuperar su mejor nivel, hará las veces de enganche con la delantera. Ahí la presencia de Vinicius, el jugador al que más ha defendido públicamente Arbeloa desde que llegó al banquillo, es más que segura.

También lo es la de Kylian Mbappé. El delantero francés está siendo el gran salvavidas del Real Madrid en esta temporada tan irregular, y su facilidad para anotar goles está sosteniendo al conjunto blanco.

Alineación confirmada del Real Madrid: Courtois; Valverde, Huijsen, Asencio, Carreras; Camavinga, Güler, Mastantuono; Bellingham, Vinicius y Mbappé.