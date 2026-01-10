Rodri Sánchez (25), futbolista, sobre su marcha a Qatar: "Solo en el Madrid o en el Barça se puede ganar lo que gano aquí"

Rodri Sánchez ha sido uno de los jugadores que en los últimos años han hecho las maletas rumbo a Oriente Medio, abandonando así el fútbol europeo para emprender un nuevo reto que, al fin y al cabo, sirve para ganar una cantidad de dinero impensable en La Liga, por ejemplo.

El centrocampista de Talayuela salió del Betis en septiembre de 2024 rumbo al Al Arabi, en la Qatar Stars League, en un traspaso cifrado en torno a los ocho millones de euros más variables.

En Qatar, el extremeño ha respondido con números: desde que llegó a Oriente Medio suma más de una decena de goles y más de una veintena de asistencias, consolidándose como pieza clave de un proyecto que pelea por plazas de Champions asiática.

Antes de su marcha, el atacante vivió un mercado agitado, con operaciones frustradas y llamadas de peso. Cesc Fàbregas llegó a contactar con él para llevarlo al Como, una opción que se cayó "por comisiones y tal", según explicó el propio jugador.

Tras ese frenazo, el club italiano se lanzó a por Nico Paz, entonces encaminado al Leganés, mientras Rodri seguía buscando destino.

Rodri Sánchez, durante un partido con Al-Arabia.

Rodri también estuvo muy cerca de recalar cedido en el Mallorca, un movimiento en el que el club balear "apostaba mucho" por él en lo económico, pero que se frenó por decisión de Pellegrini, convencido de que debía aspirar a un escalón superior.

"Yo sabía que tenía condiciones para ir al Atleti, por ejemplo, pero necesitaba regularidad", ha confesado el futbolista, que sentía que su fútbol "se veía menos" en el Betis pese a las oportunidades.

El giro definitivo llegó tras un gran partido en el Santiago Bernabéu a comienzos de septiembre, cuando apareció la opción de marcharse a Catar.

"Estaban en duda entre yo y Ziyech, luego él llega en enero, y al ver mi partido se decidieron por mí", relató el extremo, que vio en el Al Arabi la oportunidad que no terminaba de encontrar en Europa.

"No somos tontos: me vine por dinero"

En el espacio After Post United, Rodri decidió despojarse de cualquier eufemismo y explicar su elección con claridad meridiana. "No somos tontos, eh, vamos a ser claros: me vine por dinero. Tienes que jugar en Real Madrid o Barça para ganar lo que se gana aquí", declaró, añadiendo un matiz incómodo pero realista sobre la estructura salarial del fútbol europeo.

El jugador también se refirió a la posibilidad de regresar algún día a LaLiga. "Vamos a ser claros. ¿Algún día puedo volver? Ok, pero ahora mismo no es la idea", comentó, subrayando que su prioridad actual es aprovechar al máximo su momento en Catar.

En esa misma línea, dejó otra frase que ha dado la vuelta al mundo: "En diez años nadie se acuerda de ti a menos que seas Messi o Cristiano", una visión cruda sobre la fugacidad de la carrera profesional y el olvido que suele acompañar a quienes no alcanzan la categoría de mito.

Las palabras de Rodri encajan en un contexto en el que cada vez más futbolistas en plenitud dan el salto a ligas emergentes, atraídos por contratos difíciles de igualar en Europa.

En su caso, la decisión llega tras un periodo de dudas, operaciones frustradas y la sensación de que su techo en el Betis estaba más cerca de lo que su talento sugería.

Mientras en Sevilla su salida abrió espacio para la consolidación y posterior venta de jóvenes como Assane Diao o Jesús Rodríguez, en Doha Rodri se ha reconvertido en líder futbolístico y referencia ofensiva del Al Arabi.