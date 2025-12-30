El RCD Espanyol llama "a la calma, al buen comportamiento y al respeto" ante la visita de Joan García en el derbi catalán

Hay mucha inquietud en el RCD Espanyol con lo que pueda pasar el próximo sábado 3 de enero con la visita de Joan García al RCDE Stadium en el derbi catalán.

El guardameta salió de una manera muy polémica del club periquito directo hacia el eterno rival y enemigo íntimo, el Fútbol Club Barcelona, después de que los culés abonaran el precio de su cláusula de rescisión.

25 millones de euros que en el bando blanquiazul sentaron como una auténtica traición. Los gestos del guardameta besándose el escudo no casaron con su decisión, unos pocos días después, de marcharse al lado contrario de la ciudad, así que en el Espanyol están todavía muy dolidos por su salida.

Ante el clima de tensión que amenaza con vivirse ante la visita de Joan García a la que fue su casa hasta el pasado curso, el RCD Espanyol ha decidido tomar cartas en el asunto y poner en marcha varias medidas de prevención para evitar males mayores.

De hecho, la entidad periquita emitió este mismo martes un comunicado oficial en el que llamaba "a la calma, al respeto y al buen comportamiento de nuestra afición, que siempre ha sido y sigue siendo motivo de orgullo por el apoyo ejemplar y la forma de animar al equipo dentro y fuera del estadio".

El Espanyol quiere centrar el tiro en el buen momento deportivo que está viviendo esta temporada, quinto clasificado y a tan sólo dos puntos de Champions, y calmar cualquier tipo de incidencia que pueda haber con su exjugador Joan García.

Medidas de prevención

Este llamamiento a la calma y a la cordialidad no ha sido lo único que ha hecho el RCD Espanyol de cara al derbi contra el Fútbol Club Barcelona del próximo sábado.

La entidad periquita, que recientemente cambió de propiedad, también ha tomado medidas efectivas para evitar episodios desagradables durante el partido.

La principal acción ha sido la instalación de unas redes de seguridad detrás de ambas porterías. De esta forma, se pretende evitar el posible lanzamiento de objetos que pudiera haber sobre Joan García, ya que los porteros siempre son más vulnerables en este sentido.

Joan García, calentando en el Camp Nou EFE

Por otra parte, el RCD Espanyol también comunicó una medida mucho más polémica que ya ha traído cola en otros encuentros. Así, quedará totalmente prohibida la entrada al estadio con cualquier prenda que se identifique con el Fútbol Club Barcelona, una restricción aplicable a todas las zonas del estadio sin excepción.

"El personal de seguridad y control de accesos velará por el estricto cumplimiento de esta norma", indicó en su comunicado el club blanquiazul.

Hay que recordar que el RCDE Stadium está apercibido de cierre después de varios incidentes que han tenido lugar en los últimos años. El más reciente de todos ellos tiene que ver con el lanzamiento de varios mecheros al césped en el partido entre el Espanyol y el Real Betis de la temporada pasada.

También se produjo una bochornosa invasión de campo hace varias campañas cuando el FC Barcelona ganó una Liga precisamente en casa de su eterno rival, y a Iñaki Williams un aficionado le dedicó varios insultos racistas por los que posteriormente fue condenado.