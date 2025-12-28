Quién es Kees Smit, el talentoso centrocampista de 19 años del AZ que ha sido relacionado con el Real Madrid

Se acerca el mercado invernal y, como de costumbre, muchos nombres comienzan a salir a la palestra como opciones para reforzar los grandes clubes del fútbol europeo. El último en surgir ha sido Kees Smit, quien ha sido relacionado con el Real Madrid.

Nacido en Países Bajos en 2006, el centrocampista del AZ Alkmaar de 18 años está siendo una de las grandes sensaciones de la Eredivisie. Si bien el curso pasado ya comenzó a hacerse un hueco en el equipo, esta temporada se ha convertido en capitán general de la sala de máquinas del conjunto neerlandés.

Su irrupción ha despertado el interés del fútbol europeo, especialmente desde aquel Europeo Sub-19 que conquistó siendo el jugador más destacado del certamen: escribió cuatro goles en cinco encuentros.

🚨🇳🇱 Kees Smit, one to watch in 2026 (January unlikely) with all European top clubs attentive to talented 19 yo midfielder.



Understand he’s expected to cost more than reported €40/45m fee as AZ Alkmaar already rejected higher initial proposals.



➕🎥 https://t.co/f036YyLMCC pic.twitter.com/DsqTeANHgU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 28, 2025

Hace unos meses, admitió que en algún momento le gustaría dar el salto y reconoció que "cuando se habla de tanto dinero no es fácil".

Añadió además que "quiero llegar a la cima lo más rápido posible. A veces hablo de ello en casa. No todo el tiempo, claro. Pero sé que quiero tener una buena temporada con el AZ y después ver qué pasa. El salto no tiene por qué ser el año que viene", comentó para rebajar la expectación.

Kees Smit, durante un partido con el AZ. REUTERS

La 'Smitmanía' ya se ha instalado en los Países Bajos. Tanto es así que Ronald Koeman, el seleccionador nacional, se refirió a él durante el parón de noviembre.

"Tengo que tener cuidado con lo que digo, pero entrené a Pedri en el Barcelona y veo cosas de él en Kees Smit. Los giros, el uso de ambos pies, la visión de juego... es lo que vi en Pedri en aquel entonces. Lo que está demostrando a tan corta edad es impresionante".

Halagado por las palabras de su técnico, Smit respondió desde la concentración con la Sub-21: "Si él lo cree, quizás lo sea. No me la esperaba, pero creo que es una buena comparación. Antes era De Bruyne y ahora soy Pedri".

El AZ Alkmaar, fiel a su perfil de club vendedor, no obstante mantiene el control total sobre la situación: Kees Smit tiene contrato hasta 2028, por lo que no existe urgencia alguna por traspasarlo. Según adelantó The Athletic, el conjunto neerlandés valora su salida en torno a los 60 millones de euros.

Necesidad

Smit, como muchos otros, han sido relacionados con el Real Madrid ante la evidente falta de un perfil de centrocampista creador en la base de la jugada en el equipo blanco.

Al conjunto dirigido por Xabi Alonso le está costando mucho dar continuidad a sus ataques y la falta de ese 'cerebro' en la sala de máquinas le está pasando factura.

Han sonado nombres como Vitinha, Rubén Neves y ahora Smit. Todos ellos con ciertos parecidos. Lo que parece claro es que el Real Madrid no va a acudir al mercado en enero y la posible incorporación del centrocampista neerlandés tendría que esperar al verano.