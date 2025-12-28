El Barça deshoja la margarita por su nuevo '9': una reválida de 6 meses para Lewandowski y la duda por escasez en el mercado

Apenas quedan cuatro días para que se abra el mercado invernal y, a pesar de que no se esperan movimientos en el Barça, el conjunto azulgrana podrá empezar a perfilar operaciones de cara a la próxima temporada.

Son varias las posiciones a reforzar para el Barça, pero todo hace indicar a que las miras y los esfuerzos estarán puestos en la figura del '9'. Una posición vital en la que no puedes fallar si quieres aspirar a ganar todos los títulos. Y menos aún cuando tienes pensado hacer una transición total en el puesto.

Lewandowski ha sido dueño y señor de la posición de ariete del cuadro culé desde verano de 2022. El polaco llegó libre del Bayern de Múnich y firmó un contrato de cuatro años que le vincularía con el club catalán hasta los 37. Esa fecha está muy cerca de llegar y la continuidad de 'Lewy' es toda una incógnita.

El delantero ha firmado 109 goles con la elástica del Barça en estas tres temporadas y media. Unos números más que notables, pero que han ido bajando con el paso del tiempo. Algo lógico por otra parte.

De hecho, su participación este año ha bajado mucho respecto a la de otras temporadas a estas alturas de curso. En la 25-26 suma 688 minutos en Liga en 18 partidos. En la 24-25 acumulaba 1.394 minutos; en la 23-24 sumaba 1.288 y en su primer año de culé contaba con 1.150 en apenas 15 duelos.

Los jugadores del Barça celebran el gol de Lewandowski ante el Celta. EFE

Los datos, un 50% menos de participación esta temporada, dejan en evidencia que Lewandowski ha pasado a tener un rol menos protagonista. Ferran Torres está a un gran nivel y Flick está optando por dosificar al polaco para que llegue en mejores condiciones al tramo importante del curso.

El entrenador alemán no quiere cometer el mismo error de la pasada campaña donde Lewandowski empezó como un tiro con 15 goles en 18 jornadas para acabar perdiendo todo su fuelle y pasar de puntillas en el momento en el que se decidieron los títulos.

A la espera

Ahora bien, en apenas cuatro días Lewandowski será libre de negociar con cualquier club del mundo e incluso firmar un precontrato. Su vinculación con el Barça finaliza en junio y todavía hay muchas incógnitas por resolver.

De momento, en una entrevista con el periodista polaco Bogdan Rymanowski, Lewandowski no cerró ninguna puerta. "Aún hay tiempo para decidir. No siento ninguna presión y tampoco sé ahora mismo qué camino tomar".

Explicó que su futuro no pasa por conversaciones externas ni por aceptar cualquier condición contractual: "No hablo con el entrenador sobre posibles intereses de otros clubes. Tampoco es una cuestión de reducir mi salario a la mitad. La decisión dependerá de lo que quiera el club y de lo que yo considere mejor".

El delantero polaco apuntó que el desenlace estará condicionado "por el plan deportivo que maneje la entidad y por el rol que pueda tener bajo la dirección de Hansi Flick".

Las alternativas

Mientras tanto, a la espera de aclarar la situación de Lewandowski, el Barça ya está sondeando posibles alternativas. Una figura que pueda ser la referencia del ataque durante los próximos años. Se buscaría un fichaje a largo plazo.

El mayor deseo es Erling Haaland, pero la operación se antoja prácticamente imposible. Su traspaso parece inviable de pagar para el Barça y el delantero noruego parece contento en el Manchester City.

Pep Guardiola y Haaland, tras un partido del Manchester City Reuters

Quien sí parece más accesible es Julián Álvarez. El delantero del Atlético de Madrid abrió la puerta a una posible salida este próximo verano y el club azulgrana está al acecho por si tiene que mover ficha. De nuevo, al igual que con Haaland, la operación se iría por encima de los 120 millones.

En un segundo escalafón aparece el nombre de Etta Eyong. El delantero del Levante, una de las revelaciones del inicio de temporada, ya ha dejado su huella en su debut en la Copa África con Camerún y su cotización no deja de subir.