La 'tradición navideña' de Salah: una foto bajo el árbol que cada año provoca fuertes reacciones en la comunidad musulmana

Mo Salah, en la postal navideña junto a su familia que publicó en 2024 Redes sociales

Mohamed Salah ha vuelto a provocar una polarización en redes sociales al compartir una foto navideña de sus hijas junto a un árbol de Navidad.

La imagen, publicada este 25 de diciembre desde su casa de Inglaterra mientras el delantero del Liverpool se concentra con la selección de Egipto para la Copa África, ha desencadenado de nuevo un enfrentamiento entre sus seguidores sobre lo que supone que una de las mayores estrellas musulmanas del deporte mundial participe de tradiciones cristianas.

El patrón es prácticamente calcado al de cada Navidad anterior. Por un lado, miles de aficionados han expresado su admiración por el gesto de Salah, viéndolo como un símbolo de convivencia multicultural y respeto hacia el contexto británico en el que vive.

Por otro, una parte vocal de la comunidad musulmana ha cargado contra él, acusándolo de normalizar una celebración religiosa cristiana, de dar un mal ejemplo a sus seguidores creyentes o de poner en cuestión su identidad islámica.

Lo notable de esta controversia es que no es nueva. Desde al menos 2019, cuando Salah publicó su primera foto navideña con su esposa e hija bajo un árbol, las reacciones han seguido el mismo libreto. En 2020 y 2021, el debate se intensificó, con medios de Oriente Medio y Africa cubriendo la "polémica" anual de la foto de Navidad del futbolista.

Para 2022, ya se había consolidado como una expectativa casi predecible: si Salah subía una imagen con árbol, pijamas a juego y mensaje navideño, vendría inevitablemente una ola de críticas de ciertos seguidores musulmanes, acompañada de una avalancha defensiva de otros.

En 2024, los portales deportivos británicos y estadounidenses ya titulaban directamente sobre el "regreso" de la polémica anual de Salah con la Navidad, como si formara parte de un ciclo que ambas partes parecen asumir como inevitable.

El futbolista, evidentemente consciente de que sus fotos navideñas generarán rechazo en una parte de su base de seguidores, continúa publicándolas de todas formas, sin pedir disculpas ni explicaciones.

Esa consistencia dice algo importante: Salah ha elegido una postura de normalidad. No defiende públicamente cada Navidad su derecho a celebrar la festividad; simplemente la celebra con su familia y comparte el momento. Su silencio ante la polémica, mientras sigue publicando cada año, es en sí mismo un mensaje.

Mohamed Salah entrenando con el Liverpool Reuters

Lo que hace singular el caso de Salah es que amplifica un debate real dentro de las comunidades musulmanas sobre identidad religiosa, integración cultural y qué significa vivir en Occidente sin renunciar a la fe. No es un asunto exclusivo de Salah, pero su estatus de ídolo deportivo global lo convierte en un símbolo involuntario de esa tensión.

Las reacciones de este jueves demuestran que ese debate permanece sin resolver. Mientras millones de musulmanes ven perfectamente compatible felicitar la Navidad respetando su fe, otros consideran que hay líneas que no deberían cruzarse, especialmente para alguien de la magnitud de Salah.

Cada diciembre, la foto navideña del futbolista del Liverpool se convierte en un espejo de esas fracturas internas, reflejando cómo comunidades enteras piensan diferente sobre religión, modernidad y pertenencia.