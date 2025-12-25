El Bernabéu se consagra como un estadio único en el mundo: NFL, ocio, nuevos retos y la solución para los conciertos

El Santiago Bernabéu ya es un estadio total. Después de meses de interminables y molestas obras, el estadio del Real Madrid ahora recoge sus frutos y queda claro que se ha convertido en mucho más que un simple recinto para acoger partidos de fútbol.

El 2025 ha terminado consagrando al Bernabéu como un escenario polivalente capaz de albergar cualquier tipo de evento. Sea deportivo o no, porque el ciudadano ya debe quitarse la venda y dejar de pensar en este emplazamiento como un lugar donde se juega al deporte rey cada dos semanas.

La obra cumbre de este año fue el histórico partido de la NFL. Uno de los mayores shows de Estados Unidos exportado directamente al Bernabéu le dio al estadio una proyección internacional sublime. Pero de lo que puede presumir el Real Madrid es que esto es tan sólo el inicio de un espectacular camino a seguir en los próximos años.

The NFL’s first-ever regular-season game in Madrid will be played tomorrow at the newly renovated Santiago Bernabeu.



The field is stored in an underground greenhouse with automated mowers, irrigation, and LED lighting.



It's easily the NFL’s best international venue ever. pic.twitter.com/ph1BYJs2Ro — Joe Pompliano (@JoePompliano) November 15, 2025

El 'boom' de la NFL

La NFL llegó por primera vez a España para disputar un partido oficial y lo tuvo muy claro. El encuentro, independientemente de los equipos que lo jugaran, tenía que celebrarse en el Santiago Bernabéu.

Uno de los mayores espectáculos deportivos del mundo no quería dejar nada al azar, todo está medido al milímetro, así que la elección del recinto madridista formaba parte de un plan sin fisuras.

El Bernabéu se transformó. Exterior e interiormente. Por fuera, se vistió de gala con los escudos de los equipos. Por dentro, la increíble versatilidad que ofrece el nuevo engranaje para sustituir el césped con una facilidad pasmosa hizo el resto.

Ni rastro de las porterías ni de las líneas que delimitan el campo de fútbol. Por el contrario, crecieron las estructuras sobre las que se realizan los field goals, nacieron las End Zones y las marcas que señalaban las yardas.

Pese a que el acceso fue un tanto caótico por los extremos filtros de seguridad de la NFL, el Bernabéu registró un ambiente espectacular. 78.610 espectadores, o lo que es lo mismo, la mejor entrada desde la reforma.

Preparativos para el partido en el Bernabéu entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders EFE

El Bernabéu lució por televisión a los ojos del mundo entero durante el partido, y no sólo eso. La burbuja de la NFL desplazada hasta Madrid alucinó con el estadio. Las redes sociales de periodistas, jugadores o miembros de los equipos se llenaron de elogios hacia el remodelado recinto.

Eventos extradeportivos

El Santiago Bernabéu, no obstante, es ya mucho más que deporte. Durante meses acogió conciertos del más alto nivel, aunque esta opción está por el momento en stand by por los problemas con el ruido que se proyecta hacia el exterior del que se quejan los vecinos.

Se habla de que el Real Madrid, que espera sacarle una rentabilidad extrema a esta reforma, contempla organizar cerca de 200 eventos en el recinto a lo largo de todo un año, la mayoría de ellos extradeportivos.

La multifuncionalidad es la clave: el césped retráctil permite transformaciones rápidas del espacio, el techo retráctil garantiza condiciones óptimas independientemente del clima, y el marcador de 360 grados y sistema de sonido de última generación lo convierten en uno de los estadios tecnológicamente más avanzados del mundo.

El Bernabéu ha sido utilizado durante los últimos meses de manera intensa para eventos corporativos. Reuniones y cenas de empresa, convenciones y todo tipo de actos empresariales a los que el Real Madrid le saca rédito.

El Tour del Bernabéu, con la visita a las entrañas del estadio donde las grandes estrellas firman momentos gloriosos, sigue siendo un gran atractivo para los aficionados, más aún después de la reforma.

Además, estas mismas Navidades se celebran otros eventos que nada tienen que ver con el fútbol como Mavidad Bernabéu. Durante una semana, el estadio madridista se convierte en una ciudad navideña con pista de hielo, atracciones y todo tipo de juegos para las familias.

Eurobasket, UFC, Mundial...

El futuro es de lo más halagüeño para el Santiago Bernabéu. En su afán de ser un punto neurálgico de celebración de todo el país, en los próximos meses se dibujan eventos deportivos que pueden volver a reunir a decenas de miles de personas y llamar la atención más allá de cualquier frontera.

Uno de los que ya está confirmado es el que tiene que ver con el próximo Eurobasket 2029 que se celebrará en España. Pese a que se anunció que todos los encuentros se disputarán en el Movistar Arena, habrá una excepción con el partido inaugural.

Ese primer encuentro del Eurobasket se celebrará en el Santiago Bernabéu. El estadio madridista se transformará por un día en un pabellón gigante, y un partido de baloncesto podrá alcanzar una asistencia extraordinaria gracias a la capacidad del estadio.

Otros eventos se proyectan en el futuro medio, aunque todavía no se han cristalizado. Uno de ellos es el de la posible celebración del Mundial de fútbol 2030 del que España será una de las sedes.

El Bernabéu es uno de los estadios designados para acoger varios partidos importantes de este Mundial, pero todavía está sobre la mesa el tira y afloja con Marruecos para ver quién acoge la gran final.

Por otra parte, un referente como Ilia Topuria ya ha manifestado en repetidas ocasiones que le encantaría poder disputar una velada en un recinto como el Santiago Bernabéu. Una velada de la UFC reuniría de nuevo a una cantidad de público asombrosa, y Topuria no duda que sería todo un éxito, además de un gran reto para él.

Además, el Real Madrid ya está trabajando de manera intensa con Apple para poder llevar a cabo el proyecto de 'Bernabéu Infinito', una revolucionaria idea con la que se podrían seguir los partidos del conjunto blanco en su estadio con unas gafas de realidad virtual.

El problema de los conciertos

Ya a finales del 2024 el Real Madrid tuvo que cancelar varios conciertos que estaban programados en el Santiago Bernabéu por los problemas de insonorización.

Los vecinos seguían quejándose de escuchar un gran ruido cada vez que se celebraba un evento musical, así que conciertos como los deAitana, Lola Índigo, Dellafuente o algún festival tuvieron que ser cancelados.

El presidente del Real Madrid, no obstante, ya avisó en la última Asamblea que el club estaba trabajando para poner una solución a este problema y que, en el futuro, los conciertos puedan regresar al Bernabéu sin causar inconvenientes con el ruido al resto de ciudadanos.