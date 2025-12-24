Semenyo, el regalo de Navidad que le quiere dar el Manchester City a Guardiola para volver a asaltar la Premier League

Apenas queda una semana para que se abra el mercado invernal de fichajes y parece que el Manchester City quiere hacer los deberes en los primeros días.

El conjunto dirigido por Pep Guardiola, según apunta la BBC, está muy cerca de acometer el fichaje de Antoine Semenyo, atacante del Bournemouth.

El ghanés de 25 años es una de las figuras más codiciadas de la Premier League y todos los integrantes del 'Big Six' a excepción del Arsenal (según apunta el medio británico) ya han comenzado una carrera contrarreloj en la que los 'citizens' parecen contar con ventaja para hacerse con sus servicios.

El reloj corre deprisa y los acontecimientos se pueden desencadenar en los primeros días de enero. Y es que una cláusula permite a Semenyo salir en enero por 72 millones de euros —más cinco en variables—, pero solo hasta el día 10. A partir de ahí, la puerta se cierra.

Es por eso que en el Manchester City se han puesto manos a la obra en busca de darle a Guardiola un gran regalo de Navidad que le permita apuntalar más si cabe su ataque e ir a la caza del Arsenal en la Premier e intentar asaltar de nuevo la Champions.

La gran sensación

El interés de los grandes clubes de la Premier League por Semenyo no es casualidad. Vive su tercer año en la máxima categoría del fútbol inglés, tiempo suficiente para protagonizar un traspaso multimillonario.

En la temporada 23-24, su primera completa en la Premier, anotó 8 goles y dio dos asistencias en todas las competiciones. El curso pasado aumentó sus registros hasta los 13 tantos y seis asistencias. Este año suma ocho goles y tres pases de gol. Va en ritmo de mejorar sus grandes números de la pasada campaña.

Semenyo celebra un gol con el Bournemouth. REUTERS

Semenyo destaca como un atacante sumamente versátil y potente, capaz de desempeñarse con eficacia en cualquier posición del frente de ataque, ya sea como extremo por ambas bandas o como delantero centro.

Su perfil físico es imponente, combinando una estatura considerable con una gran masa muscular que le permite proteger el balón bajo presión y ganar duelos individuales. Esta potencia se complementa con una aceleración explosiva y una velocidad punta que lo convierten en una amenaza constante al atacar los espacios abiertos y las espaldas de las defensas rivales.

Técnicamente, una de sus mayores virtudes es su capacidad para manejar ambas piernas con fluidez, lo que le otorga una gran imprevisibilidad en el uno contra uno.

🚨🔵 BREAKING: Manchester City are progressing to complete deal for Antoine Semenyo in next days.



As revealed, City have been pushing in last 12h to accelerate in talks.



Semenyo indicated #MCFC as favorite destination despite Man United trying hard + Chelsea/Spurs out of race. pic.twitter.com/GOdijZDDas — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 23, 2025

Es un regateador eficiente que utiliza fintas corporales y cambios de dirección para desequilibrar a los defensores, permitiéndole tanto salir por fuera para centrar como recortar hacia adentro para buscar el disparo.

Además, posee un golpeo de balón potente y preciso desde media y larga distancia, lo que lo consolida como un finalizador peligroso capaz de generar sus propias ocasiones de gol.

Semenyo dispara a puerta durante un partido contra el Chelsea. REUTERS

Su juego sin balón y su compromiso táctico son fundamentales para el esquema de presión alta de su equipo. Semenyo posee una excelente conciencia espacial, lo que le permite identificar el "lado ciego" de los defensores para recibir libre de marca y estirar las líneas rivales tanto vertical como horizontalmente.

Su intensidad en la presión es intimidante y, gracias a su fuerza y habilidad para entrar al balón con ambos pies, logra recuperar posesiones en zonas comprometidas, facilitando transiciones rápidas y reorganizando el ataque tras la recuperación.