Endrick mira al espejo de Valverde y Carvajal: cuando salir pasa a ser una oportunidad de brillar y triunfar en el Madrid

Fuera del Real Madrid hace mucho frío. Esa máxima, en la que se demuestra que volver al club blanco después de haber salido es muy complicado, es la que Endrick tendrá que intentar desafiar.

El delantero brasileño, que ya es oficialmente futbolista del Olympique de Lyon hasta final de temporada, hará un paréntesis en su carrera en el Real Madrid. Quién sabe si será un adiós definitivo o si derribará la puerta y se ganará un puesto que no ha logrado en sus primeros 18 meses en el club blanco.

Y es que los números de Endrick con Xabi Alonso en el banquillo son demoledores. Tan solo suma 99 minutos en toda la temporada, siendo 77 de ellos los disputados frente al Talavera en la Copa del Rey.

El resto, 11 minutos en 17 jornadas de Liga y otros 11 en cinco partidos de Champions.

La situación era insostenible y se optó finalmente por dar salida a uno de los mayores proyectos del club en los últimos años. En estos seis meses en Lyon, donde en principio contará con los minutos que necesita (existe una sanción al club francés en caso de que no tenga protagonismo), tratará de demostrar los 60 millones que pagaron por él.

Una decisión valiente. No son muchos los casos de futbolistas que han salido del Real Madrid y posteriormente han regresado para hacerse un hueco. Pero los hay, y varios de ellos han compartido vestuario con él a lo largo de este último año y medio.

El 'Erasmus' de Carvajal o Valverde

Sin duda, los casos más exitosos de la plantilla actual del Real Madrid son Dani Carvajal y Fede Valverde. Ambos procedentes de las categorías inferiores tuvieron que emigrar a otro equipo para tener minutos y demostrar su valía. Ambos lo lograron y acabaron siendo figuras claves en las Champions del club.

Carvajal fue el primero en salir. Era el lateral derecho del Castilla del ascenso a Segunda e hizo las maletas a la Bundesliga para jugar en el Leverkusen. Pasó allí un año, jugó 36 partidos donde repartió ocho asistencias y regresó al Madrid para hacerse dueño y señor del carril derecho.

Carvajal, durante un partido con el Bayer Leverkusen. BUNDESLIGA

El resto es historia. Son 436 partidos con el primer equipo, con 14 goles y 65 asistencias, en los que ha levantado 6 Champions, cuatro Ligas y muchos más trofeos. Ahora está sufriendo con las lesiones, pero es el capitán y máxima autoridad del vestuario.

Sus desgracias físicas han hecho que sea Valverde quien ocupe muchas veces su lugar. El uruguayo, que aterrizó en el Castilla en la 16-17, jugó una temporada en el Deportivo de La Coruña para después hacerse un hueco en la primera plantilla del Madrid e ir ganándose un puesto.

Fede Valverde, durante un partido con el Deportivo de La Coruña. EFE

Con el paso de los años ha ganado protagonismo hasta ser indiscutible en el último lustro por su calidad, entrega y capacidad de jugar en multitud de posiciones.

Ambos representan de la mejor manera posible un regreso triunfal, pero no son los únicos en la plantilla. Brahim tuvo que hacer un 'Erasmus' en Milan y Lunin tuvo que hacer la 'Mili' en Leganés, Oviedo y Valladolid antes de quedarse definitivamente como suplente de Courtois.

En el horizonte está también el caso de Casemiro. Se marchó al Oporto a los pocos meses de aterrizar en Madrid y brilló en Portugal para ganarse el regreso a casa. A partir de ahí, nadie le quitó el sitio y formó un centro del campo de leyenda junto a Kroos y Modric donde conquistó cuatro Champions.

Sin suerte

Sin embargo, no todos los futbolistas que han salido del Real Madrid en forma de cesión o con futura recompra han acabado regresando. Sí que lo hizo Mariano, quien también se marchó al Lyon, pero su retorno al Bernabéu no fue positivo y apenas tuvo protagonismo.

Odegaard es otro de los casos más sonados en ese sentido. Fichado con apenas 15 años de Noruega y pasando cesiones en Países Bajos y la Real Sociedad, parecía haber encontrado su sitio tras su paso por el equipo donostiarra, pero no cuajó y fichó por el Arsenal donde se ha convertido en capitán general del líder de la Premier.

Sergio Arribas, Miguel Gutiérrez y Antonio Blanco Jorge Pacheco

A menor escala, y como casos más recientes, están Miguel Gutiérrez, Arribas y Antonio Blanco. Tres futbolistas que asomaron la cabeza en los últimos meses de la etapa de Zidane, pero que nunca han regresado.

Miguel Gutiérrez guió al Girona hasta la Champions y ahora vive su primera temporada en el Nápoles. Antonio Blanco es capitán y una de las figuras más importantes del Alavés y podría salir del club el próximo verano. Por último, Arribas lidera el intento de ascenso del Almería a Primera División.

El tiempo dictará sentencia con Endrick. Salir del Real Madrid era una necesidad y volver dependerá de su rendimiento. Tiene seis meses para demostrarlo.