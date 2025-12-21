El Barça asalta La Cerámica, pone tierra de por medio con el Villarreal y cierra el año con el liderato de La Liga

Los goles de Raphinha y Lamine hacen que el equipo azulgrana sea el campeón de invierno tras imponerse a los groguets que jugaron con 10 tras la expulsión de Renato Veiga en el 39'.

Villarreal

Barcelona

Un auténtico partidazo se vio en el terreno de juego de La Cerámica para terminar el año. Villarreal y Barça ofrecieron un espectáculo digno de dos equipos que están en la lucha por el título, aunque los azulgranas se llevaron algo más que tres puntos [Narración y estadísticas del partido].

Los de Hansi Flick son los campeones de invierno y se marchan al parón navideño con cuatro puntos de diferencia con el Real Madrid, nueve con el Atlético y once sobre el submarino amarillo, su víctima en este partido. No obstante, cabe destacar que los de Marcelino tienen dos partidos menos.

El Barça dio un golpe encima de la mesa haciendo gala, otra vez, de su eficacia en ataque y con la suerte de la falta de puntería que tuvieron los jugadores del Villarreal, quienes tuvieron las ocasiones más claras -sobre todo en la primera parte-. El partido cambió en la segunda tras la expulsión de Renato Veiga en el minuto 39 por una dura entrada sobre Lamine.

Hasta entonces, y a pesar de que el electrónico ya reflejaba un 0-1, el submarino amarillo 'se comió' a un Barça muy errático en defensa. Pau Cubarsí, Jules Koundé y Alejandro Balde protagonizaron pérdidas que Ayoze, Pepé y Buchanan no se encargaron de materializar.

El primer cuarto de hora fue un completo asedio del Villarreal sobre la portería de Joan García. El plan de partido de Marcelino funcionaba a la perfección con la presión alta en campo contrario, pero el gol no llegó.

A los dos minutos Nicolás Pepé falló un remate a bocajarro en una estampida del equipo groguet que puso en alerta al Barça sobre lo que estaba por venir. Tan solo cuatro minutos después, en el 6', fue Koundé quien evitó el gol de Ayoze al conectar una gran volea en el centro de Buchanan.

Los nervios se apoderaron de la zaga azulgrana y una nueva pérdida de Pau Cubarsí terminó en una asistencia sensacional de Diego Moleiro a Ayoze, quien tras regatear a Gerard Martín armó el disparo, pero le faltó potencia en la definición.

Tanto perdonó el Villarreal que en nueve minutos falló tres ocasiones muy claras. No lo hizo así el Barça en la primera que tuvo. Raphinha fue derribado por Santi Comesaña y el propio jugador brasileño se encargó de abrir el marcador desde el punto de penalti.

Una ocasión más tuvo el Barça en toda la primera parte y de nuevo tuvo el sello del jugador brasileño. Recibió en la frontal del área, detuvo el balón y armó un disparo con el interior que se estrelló en el travesaño. Luiz Júnior solo pudo seguir el balón con la mirada, aunque para su fortuna este no terminó en el fondo de la portería.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.