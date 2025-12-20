Koke (42), exfutbolista del Málaga: "Con el narcotráfico ganaba en dos meses lo que en un año en el fútbol"

Sergio Contreras Pardo, más conocido como Koke , tuvo una carrera en el fútbol que no llegó a despegar del todo. Debutó en Primera División con el Málaga, jugó en el Olympique de Marsella, pasó por el Rayo Vallecano y recorrió decenas de equipos en diferentes países.

Nunca fue estrella. En el mejor de los casos ganaba lo que gana un futbolista de categoría media: alrededor de un millón de euros al año .

Pero en 2023, condenado a seis años de prisión por liderar una red internacional de tráfico de cannabis, Koke hizo una revelación incómoda en una entrevista para Canal Plus Francia desde su villa de Marbella.

La cifra que mencionó cambió la perspectiva sobre su vida: "Como jugador de fútbol, tienes suerte de ganar mucho dinero. Yo ganaba tal vez un millón de euros al año. En el otro negocio, ganas en dos meses lo que puedes ganar en un año en el fútbol. Pero estás arriesgando tu vida".

La cifra hablaba por sí sola. Mientras que en el fútbol cobraba aproximadamente 80.000 euros mensuales, en el narcotráfico ganaba esos 80.000 euros cada dos meses. Seis veces menos trabajo. Infinitamente más dinero. La tentación fue evidente.

Su pasado

Koke había estado en prisión antes. En 2019, fue detenido en la operación Maskoke, una redada en la que la Guardia Civil incautó una tonelada de hachís y varias armas. Estuvo un año y ocho meses en prisión tras pagar una fianza de 15.000 euros.

Cuando salió, no aprendió la lección. Volvió a lo mismo, pero esta vez a mayor escala, liderando una organización criminal internacional que traficaba con drogas en camiones por toda Europa.

En 2023, fue juzgado. El Ministerio Público pidió 16 años de prisión. Koke lo confesó todo y aceptó un acuerdo: seis años. Desde la cárcel, reflexionó sobre su situación con una honestidad casi brutal. "Tengo contactos por todas partes, ¡pero no soy Pablo Escobar! Cuando escuchas eso de 'traficante internacional' te dices: ¿Qué carajo he hecho?".

Sobre cómo era estar preso siendo exfutbolista, Koke explicó: "Conocía a todos, pero ser futbolista no cambia nada. Había muchos franceses, incluso marselleses. Vi muchas camisetas del Olympique de Marsella en prisión". Su fama no le protegía. Ser famoso no importaba dentro.

Sergio Contreras 'Koke', durante un partido con el Málaga.

Lo más revelador fue su reflexión final sobre la cárcel y la vida: "En Francia, te pueden matar muy rápidamente por eso. Aquí en la cárcel también te pueden matar, pero no tengo miedo. La prisión está abierta para los estúpidos. Voy a volver a prisión, no sé por cuánto tiempo, pero tengo sentencia hasta 2027".

Koke admitió que "pasar por la cárcel no es lo peor del mundo" pero que es duro: "El estar aquí te hace vivir cosas impensables y pensar como un preso".

Pero también pidió algo: "Me gustaría transmitir a la sociedad que somos personas normales, que la presunción de inocencia tiene que existir, que por pasar por la cárcel no se puede excluir a las personas, todos merecen una oportunidad".

Su historia es la de alguien que eligió entre dos vidas: la del futbolista de medio pelo cobrando un millón al año, o la del traficante ganando seis veces más en la mitad de tiempo. Eligió mal. Y ahora paga la consecuencia: una sentencia que lo mantiene tras las rejas hasta 2027.