Muere Mario Pineida, futbolista internacional de Ecuador: fue asesinado en un ataque armado en Guayaquil

La muerte del futbolista ecuatoriano Mario Pineida, lateral izquierdo de Barcelona SC, en un ataque armado en Guayaquil ha sacudido al fútbol sudamericano. El caso se investiga como un atentado directo, en un contexto de fuerte violencia criminal en la ciudad más poblada de Ecuador.

Pineida, de 33 años, fue asesinado la tarde del miércoles en el norte de Guayaquil, en el sector residencial de Samanes 4, cuando se encontraba en un local comercial. Varios sujetos armados llegaron al lugar y abrieron fuego contra el jugador y las personas que lo acompañaban.

Las autoridades y los medios locales señalan que los atacantes se movilizaban en motocicleta y dispararon de forma directa, sin que hasta ahora se hayan reportado indicios claros de un intento de robo. La Policía ha indicado que el caso está en manos de unidades especializadas en delitos contra la vida, mientras se buscan a los responsables y se reconstruye la secuencia del crimen.

En el ataque murieron Pineida y una mujer que lo acompañaba, identificada como su pareja, mientras otra persona resultó herida y fue trasladada a un centro médico. Testimonios recogidos en el lugar describen una ráfaga de disparos que desató el pánico entre clientes y comerciantes de la zona.

Hasta el momento no se ha establecido un móvil oficial del crimen, pero se trataría de un ataque selectivo, en línea con otros episodios de sicariato que han golpeado a Guayaquil en los últimos años. La falta de detenciones incrementa la presión pública sobre las autoridades, que enfrentan críticas por la expansión de la violencia armada en la ciudad.

El Barcelona SC confirmó la noticia en un comunicado en el que expresó su profundo dolor por la pérdida de su jugador. "Barcelona Sporting Club informa, con profundo pesar, que ha sido notificado de manera oficial sobre el fallecimiento de nuestro jugador Mario Pineida, hecho ocurrido tras un atentado en su contra", señaló la institución.

El impacto trascendió rápidamente las fronteras ecuatorianas y generó mensajes de condolencia de clubes, excompañeros y futbolistas de la región, que recordaron a Pineida como un jugador aguerrido y un referente del Barcelona de Guayaquil.

Llegó en 2016. Hizo historia para siempre. 💛



2 títulos. 2 semifinales de Libertadores.



Con garra, entrega y amor por la amarilla.



Mario, se ganó ser parte eterna de la historia del Ídolo.



Por todo y más , te recordaremos siempre Marito pic.twitter.com/stLzxUkP2s — BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) December 18, 2025

Desde las autoridades locales también se multiplicaron los pronunciamientos; el Ministerio del Interior confirmó el hecho y prometió avances en la investigación, mientras dirigentes deportivos exigieron mayores garantías de seguridad para los deportistas.

Mario Pineida construyó una carrera sólida en el fútbol ecuatoriano y regional, con pasos por Independiente del Valle, El Nacional, Barcelona SC y una etapa en Fluminense de Brasil. Desde 2016 se había consolidado como uno de los símbolos del Barcelona de Guayaquil, con títulos nacionales y participaciones destacadas en torneos internacionales.

En el plano internacional, el lateral disputó partidos con la selección ecuatoriana, incluyendo eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018 y la Copa América 2021 en Brasil.

Su asesinato se suma a una serie de ataques violentos contra deportistas en Ecuador y reabre el debate sobre cómo la criminalidad organizada está atravesando todos los ámbitos de la vida pública en el país.