Una leyenda de Marruecos arremete contra Lamine Yamal: "Juega con España, pero siempre seguirá siendo marroquí"

La decisión de Lamine Yamal de representar a la selección española en lugar de a Marruecos sigue generando un profundo debate en el país norteafricano, donde la herida por haber perdido a uno de los talentos más generacionales del fútbol mundial parece lejos de cicatrizar.

En esta ocasión, ha sido una de las voces más autorizadas del fútbol marroquí quien ha reavivado la polémica. Mustapha Hadji, Balón de Oro africano en 1998 y exjugador del Deportivo de La Coruña y el Espanyol, ha cargado con dureza contra la elección del Lamine, asegurando sin tapujos que el jugador cometió un error histórico.

En una reciente entrevista concedida a Al Arabiya Sports, Hadji no ha dudado en cuestionar la decisión del delantero, argumentando que el vínculo emocional que Lamine podría haber forjado con la afición de los "Leones del Atlas" habría sido inigualable.

"Aunque juegue con España, el cariño que los españoles le tendrán nunca será el mismo que el de los marroquíes", sentenció la leyenda. Para Hadji, la devoción que Marruecos ofrece a sus ídolos trasciende lo deportivo, algo que, según su visión, Lamine nunca experimentará plenamente vistiendo la roja de España.

El argumento central de la crítica de Hadji se basa en una percepción de trato desigual por parte de la prensa y la afición española. El ex internacional marroquí hizo referencia a comentarios leídos en medios españoles que, en su opinión, reflejan una preferencia por otros jugadores nacionales por encima de Lamine.

Lamine Yamal, durante el partido contra Dinamarca. REUTERS

"Es triste porque, como leí hace poco en un periódico español, algunos periodistas decían: 'Tenemos a Pedri, queremos a Pedri, queremos a Yamal, pero no lo queremos tanto como a Pedri'. Así que eso significa que se equivocó", explicó Hadji.

Según su perspectiva, Lamine siempre será visto con un matiz diferente en España, mientras que en Marruecos habría sido el estandarte absoluto e indiscutible de todo un país.

A pesar de que Lamine Yamal ya ha tocado la gloria con España, siendo pieza clave en la conquista de la Eurocopa y consolidándose como una estrella mundial, en Marruecos la sensación de "lo que pudo haber sido" persiste.

La Federación Marroquí intentó hasta el último momento convencer al jugador, apelando a sus raíces paternas y al exitoso proyecto que llevó a Marruecos a las semifinales del Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, Lamine optó por la continuidad con el país donde se formó futbolísticamente, aunque siempre ha mostrado respeto por sus orígenes.

Hadji cerró su intervención con una frase lapidaria que resume el sentir de gran parte de la afición marroquí: "Me hubiera gustado que jugase con Marruecos. Siempre seguirá siendo marroquí, aunque juegue para España".