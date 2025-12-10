Xabi Alonso, "muy orgulloso" de sus jugadores aunque no despeja las dudas sobre su futuro: "No va de mí el tema"

Real Madrid

Xabi Alonso experimentó todo tipo de emociones durante el partido ante el Manchester City: la alegría de verse por delante en el marcador, la decepción tras perder el partido, el orgullo por el trabajo que hicieron sus jugadores, los aplausos que recibió del Bernabéu... y los pitos.

El técnico tolosarra se la jugaba ante el conjunto inglés y la imagen del equipo sufrió una notable mejoría con respecto al partido del domingo ante el Celta, aunque la entrega de los jugadores no permitió al Real Madrid llevarse los tres puntos. Tampoco pudo empatar.

El coliseo blanco no ha dictado sentencia y salvo sorpresa de última hora, Xabi Alonso se sentará el domingo en el banquillo de Mendizorroza en el partido de Liga ante el Alavés. Sin embargo, tras ganar dos de los últimos ocho partidos, el entrenador está en el alambre.

🫂 @XabiAlonso y el abrazo de @RodrygoGoes: "Me alegro mucho por él. Ha jugado muy bien".



"Juntos es cómo podremos darle la vuelta y lo agradezco". #LaCasaDelFútbol #UCL pic.twitter.com/bgh8Ld3WD5 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) December 10, 2025

Valoración del partido

"Creo que no tenemos nada que reprocharnos, hemos empezado muy bien, pero hay momentos en los que cualquier golpe te hace más daño, en 10 minutos se han puesto por delante... no lo hemos controlado bien, y luego lo hemos controlado hasta el final, nos ha faltado finura, no tengo nada que reprochar a nadie".

Continúa la mala racha

"Ha sido un partido muy disputado, empezando como queríamos, pero cuando no estás en tu mejor momento anímico en 10 minutos con muy poquito se nos han puesto por delante, pero lo hemos seguido intentando y hasta el final con todas las dificultades que tenemos, lesiones, jugadores que dan hasta el último aliento.

Agradezco la actitud del equipo, esto es la Champions, no es lo que queremos estos resultados de noviembre, pero creemos que pasará, y estoy convencido de que podemos hacerlo".

Xabi Alonso se lamenta por una acción del partido ante el Manchester City. Reuters

Aspectos a mejorar

"Cuando estás en un momento delicado, con tantas bajas, te ves menos sólido y por eso le han dado la vuelta demasiado rápido, porque es un rival poco, hemos concedido muy poco, pero suficiente. Cuando las cosas no se dan tienes ocasiones ... y no lo hemos logrado.

Es un objetivo ser más constantes en el rendimiento, hoy es un partido de Champions contra un rival muy bueno, pero hemos hecho suficiente para empatar o más cosas.

Hemos tenido concentración, ritmo, ocasiones, y hasta el final lo hemos intentado, los jugadores se han vaciado y toca mirar hacia delante".

Un punto de inflexión

"El tiempo lo dirá, las emociones y el resultado están aún muy recientes".

Pitos y aplausos

"Ha habido momentos de todo. No estamos contentos con esta racha de resultados, pero no puedo reprochar nada a la afición y a los jugadores tampoco".

La polémica del partido

"Hablé con Turpin, solo de lances... el abrazo de Rodrygo me alegra mucho por él, ha sido un gran Rodrygo, desequilibrante, gol importante, una de las mejores noticias de hoy, su cercanía la de la gente con el equipo y juntos le daremos la vuelta".

El abrazo con Rodrygo

"Me alegro mucho por él, porque venía de un momento complicado, sin jugar tanto y hoy ha sido un gran Rodrygo. Ha jugado muy bien, ha sido desequilibrante y ha marcado ese gol que es muy importante para él. Que hayamos podido verle es una de las mejores noticias de hoy. Y luego pues... la cercanía de la gente, el equipo... eso está ahí. Y juntos es como podremos darle la vuelta. Lo agradezco.

Me ha gustado su partido, verle con esa calidad individual y ese desborde, además con gol, que para él era importante, me ha gustado mucho. Yo siento el apoyo de los jugadores, preparamos juntos los partidos, noto su cercanía todos los días y hoy también".

Xabi Alonso, con gesto de preocupación en el Real Madrid - Manchester City. REUTERS

Su futuro

"Estoy preocupado por el siguiente partido. Lo importante es el Real Madrid, es el equipo, son los jugadores y cómo puedo ayudar. No va de mí el tema".