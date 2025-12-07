El Espanyol, la revelación de La Liga que iguala los números que le llevó a Europa en 2019 pese al bajo valor de su plantilla: 99M €

Los jugadores del RCD Espanyol celebran el gol de Pere Milla ante el Sevilla. Europa Press

42 puntos. Manolo González no quiere hablar de otra cosa cuando en las ruedas de prensa se le pregunta sobre la posibilidad de que el RCD Espanyol luche por jugar en competiciones europeas la próxima temporada.

El entrenador del conjunto perico 'viene del barro' y sabe mejor que nadie el sufrimiento de la entidad con continuos descensos y ascensos de categoría. Es por ello que a pesar de ocupar la sexta posición en la clasificación con 24 puntos, no va a permitir que se hable de otra cosa que no sea la salvación.

Y es que el objetivo real de este equipo es ese, la permanencia. Al comienzo de la temporada se estableció que el Espanyol debía volver a consolidarse en Primera, pero en ningún caso se podían imaginar tener más de la mitad de los puntos que se necesitan para llegar a los 42 puntos cuando el campeonato va por la jornada 15.

Con 24 puntos y el 57% de los disputados hasta la fecha, el Espanyol se ha instalado en la zona noble de la tabla, en un rango que históricamente abre la puerta a la Europa League.

El dato adquiere más relevancia al considerar que el valor de mercado de su plantilla (99 millones) lo sitúa entre las ocho menos valiosas de La Liga, muy lejos de los grandes presupuestos del campeonato.

En el marco de las cinco grandes ligas, solo el Lens presenta una relación aún más extrema entre recursos y resultados, liderando la Ligue 1 con una plantilla valorada en 91,35 millones de euros.

La posición del Espanyol como segundo equipo con menor valor de mercado y mejor clasificación refuerza la idea de un proyecto competitivo construido desde la eficiencia y no desde la inversión masiva, desde la que se trabajó antes de la llegada de Fran Garagarza.

Plantillas con menor valor de mercado y mejor clasificadas de las cinco grandes ligas. Transfermark

La transformación reciente del club no se entiende sin el cambio en la gestión deportiva y económica tras el último descenso y la llegada del nuevo proyecto.

Cuando Fran Garagarza asume la dirección deportiva, el Espanyol arrastra una deuda neta de alrededor de 57 millones y una masa salarial muy limitada, hasta el punto de disponer de un margen salarial casi inexistente en varios mercados.

En tres de cinco ventanas de fichajes no hubo presupuesto para traspasos, lo que obligó a construir un equipo competitivo a través de cesiones, cantera y operaciones de muy bajo coste, encajando plenamente en las restricciones del Fair Play y la regla 1:1 de LaLiga.

La entrada de Velocity Sport Limited, con Alan Pace al frente, ha dotado al Espanyol de una propiedad que no ha abandonado el club a su suerte en los momentos más delicados.

A diferencia de etapas anteriores, la nueva propiedad ha apostado por una consolidación ordenada en Primera División, asumiendo restricciones en el corto plazo para ganar estabilidad a medio plazo.

El objetivo declarado es romper el ciclo de ascensos y descensos y convertir la segunda temporada consecutiva en Primera en el punto de partida hacia metas acordes con la historia del club.

¿De vuelta por Europa?

Y es que el Espanyol está firmando una media de puntos que le llevaría al final de temporada a clasificarse para una competición europea. Pese a que el objetivo de la temporada es la salvación, el gran inicio de campeonato ha despertado la ilusión en la afición perica.

Todos quieren llegar a los 40 puntos lo antes posible y después, en la recta final del curso, darlo todo para intentar acabar lo más alto posible. El equipo está haciendo méritos para que la afición sueñe con metas mejores que las de los últimos años. Hay ilusión y ambición.

En estos momentos el Espanyol suma el 57% de los puntos disputados. 24 de los 42 repartidos, y eso que se ha enfrentado ya a cuatro de los cinco primeros clasificados.

Los jugadores del Espanyol celebran el gol de Kike García ante el Celta. EFE

A tenor de las clasificaciones de los últimos años, si un equipo suma el 50% de los puntos tiene muchas opciones de lograr el pasaporte europeo.

Serían 57 de los 114 en juego. La temporada pasada, el Celta acabó en séptima posición con 55 puntos, mientras que el Rayo Vallecano, que se clasificó para la Conference League, obtuvo 52 finalizando en octava posición.

Más allá de los números, lo que está invitando al optimismo es el rendimiento del equipo. Las sensaciones están siendo muy positivas. Este Espanyol tiene muy claro a lo que juega. Manolo González es el líder de una plantilla que le sigue totalmente y cree en él.