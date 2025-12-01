Flick, tras su imagen con Raphinha: "Estoy fuerte para lo que depare la temporada"

Hansi Flick compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido entre el Barça y el Atlético de Madrid en el encuentro correspondiente a la jornada 19 de La Liga que se disputa este martes 2 de diciembre fruto de la Supercopa de España que se celebra en enero.

El técnico del Barça destacó la gran dificultad del duelo contra el Atlético, elogiando tanto a su plantilla como a su entrenador. Admitió que al Barça le falta control y ha cometido errores recientes, pero confía en recuperar su mejor nivel con la vuelta de varios jugadores clave.

Sobre la imagen viral con Raphinha, aclaró que solo estaba desilusionado por el partido, reafirmando su excelente relación con el jugador. Confirmó que Pedri está listo para ser titular ante el Atlético, mientras que descartó el regreso inmediato de Ter Stegen y pidió respeto para Araujo.

Finalmente, concluyó con naturalidad la presión de ser líderes, reconociendo que aún deben mejorar su juego para defender el título. Elogió el gran potencial del portero Joan García como apuesta de futuro y restó importancia al empate del Real Madrid, centrándose únicamente en su propio equipo.

Partido ante el Atlético

"Sabemos que jugamos contra un equipo fantástico y contra uno de los mejores entrenadores. Será un partido duro. Tenemos que trabajar todos mucho. Si miras a la tabla hay muy buenos equipos que están ahí preparados. Nosotros estamos igual. Estamos recuperando jugadores y podremos aumentar nuestro nivel".

Lo que le falta al equipo

"Lo que dije después del partido. Cometimos demasiados errores, normalmente tenemos la calidad para controlar el partido y eso es lo que echo en falta en los últimos partidos. Quiero ver la calidad que tenemos".

Imagen con Raphinha

"Yo ya dije que estaba desilusionado por el partido y por las rojas que recibimos. Miré alrededor y les dije que estuvieran tranquilos. Tras la roja a Marcus... es mi amigo y es la persona más importante que tengo aquí, lo que hablábamos era lo que tenía en la cabeza en ese momento. Cuando vaya a dentro diré algo más, pero prefería quedarme fuera y tomar el aire".

No quería discutir con él. Estoy bien y estoy fuerte para lo que depare la temporada. Conozco la situación del club y estoy contento de estar aquí. Este tipo de partidos te afectan porque dedicas mucha energía".

"Después del partido, cuando llego a casa me relajo y volvemos a empezar para el siguiente partido. Es lo que puedo decir. No estaba pensando en otras cosas y no estaba triste. El equipo está trabajando bien y tenemos potencial".

Vuelta de Pedri

"Está preparado para ser titular. Podría serlo de hecho".

Pedri, durante el partido contra el Alavés. EUROPA PRESS

Araujo

"Hoy nos hemos ocupado de Raphinha, ha hecho solo el rondo y luego ha parado. Confío en que pueda jugar todo el partido. Ronald no está preparado, es una situación privada y no quiero decir más. Os pediría que lo respetaseis, es lo que puedo y voy a decir".

Público Camp Nou

"Es lo que es y estoy muy contento con la afición. No digo que eche nada en falta. La situación es como es. Esto se traslada del césped a las gradas".

Ter Stegen

"No es el momento de hablar de la vuelta de Ter Stegen. Todavía no está preparado para jugar. Él está en momento para dar este paso y estamos contentos en ese sentido".

Presión

"Es la misma presión que la temporada pasada. También dijimos que este año iba a ser más difícil. No es fácil, todo el mundo quiere batir al campeón. Estamos líderes, pero no estamos a nuestro mejor nivel, de momento. Tenemos que dar los pasos necesarios para llegar al mejor fútbol".

Empate del Madrid

"No lo vi. Me mandaron mensajes y sabía que había pasado algo. Me levanté de la cama y vi el resumen. Yo solo me centro en el equipo".

Joan García

"No es una pregunta fácil. Entrené a Neuer y a Marc, que son fantásticos porteros. Joan tiene un gran futuro. Desde el primer día se ve el potencial que tiene y lo demuestra en los partidos. Tiene una gran calidad parando y con el pie. Es muy rápido, fue la decisión adecuada por el club. Nos da mucho de cara a los años venideros. Es una gran seguridad".

Atlético

"Tenemos que jugar a nuestro máximo nivel ante un equipo así. Creo que es uno de los mejores equipos de Europa, que ha desarrollado una gran calidad y han mejorado con el mercado de fichajes de verano. Me gusta verlos jugar, en ataque son muy buenos. Nosotros también tenemos calidad y tenemos que demostrarlo".