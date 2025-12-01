El fallo masivo en las entradas del Spotify Camp Nou desata una nueva crítica interna a Laporta

El fallo en el sistema digital provocó la creación de revisiones manuales para miles de socios. Òscar Gil Coy

El caos vivido en los accesos del Spotify Camp Nou antes del partido entre el FC Barcelona y el Alavés ha desatado una nueva oleada de críticas internas. El fallo masivo en la aplicación de socios, que impidió a miles de abonados descargar sus entradas, no solo provocó aglomeraciones y retrasos, sino que reabrió tensiones de la plataforma Nosaltres, que la directiva de Joan Laporta creía haber dejado atrás con la reapertura del estadio.

¿Qué sucedió previo al partido entre el FC Barcelona y el Alavés?

El incidente estalló pocos minutos antes del encuentro, cuando el sistema digital de ticketing dejó de funcionar para miles de usuarios. Sin posibilidad de acceder a sus entradas, el club se vio obligado a improvisar puntos de verificación manual y entrega de códigos alternativos, lo que derivó en largas colas, desorganización y un evidente malestar entre quienes acudían al primer tramo de la nueva etapa del Camp Nou.

Según datos manejados por la prensa especializada, más de 7.000 socios se vieron afectados.

Víctor Font vuelve a “cargar” contra Laporta

La reacción más contundente llegó desde la plataforma Nosaltres, liderada por Víctor Font, que no tardó en calificar lo sucedido como una negligencia. Font sostuvo que el episodio confirma un problema recurrente de planificación y que la directiva está gestionando con ligereza aspectos esenciales para la experiencia del socio.

En su comunicado, exigió compensaciones para los abonados que no pudieron entrar con normalidad y reclamó establecer un asiento fijo para toda la temporada, denunciando que la actual política de reubicaciones beneficia más al turismo que al seguidor histórico.

Otro de sus señalamientos fue hacia al sistema de ticketing digital. Font pidió transparencia sobre la adjudicación del contrato tecnológico y desliza que pudo haberse otorgado sin concurso público, un punto que, de confirmarse, añadiría aún más presión a un equipo directivo ya cuestionado en otros frentes.

Su mensaje insistió en que la tecnología del club no puede fallar en un momento en el que el Barça intenta recuperar credibilidad institucional y estabilidad económica.

El descontento no nace con el fallo de entradas: semanas atrás, Font y Nosaltres ya habían cuestionado la reapertura del Camp Nou tras el partido contra el Athletic Club. En ese primer comunicado denunciaron que el estadio sigue a medio terminar, con graderíos y animación incompletos, alertaron sobre los elevados precios y la masiva presencia de turistas, y lamentaron que el ambiente clásico en las gradas se haya diluido.

Criticaron la falta de transparencia del club, las promesas incumplidas y advirtieron que el proyecto se basa más en espejismos que en realidades.