El Zaragoza y una crisis inédita: el peor de 82 equipos del fútbol español y dos milagros en este siglo a los que aferrarse

El Real Zaragoza vive el peor momento de sus 93 años de historia. Con apenas seis puntos en trece jornadas, el conjunto aragonés está al borde del abismo, languideciendo en la última posición de Segunda División, a una distancia cada vez más lejana de la permanencia.

Los números son demoledores y sin precedentes: de sus 41 partidos oficiales en el último año, ha ganado únicamente siete. Esta caída es tan vertiginosa como incomprensible hace apenas doce meses, cuando el equipo sumaba 23 puntos tras catorce jornadas, rondando la zona de ascenso.

De ese horizonte esperanzador al colapso total, median apenas 365 días de un descenso que parece imparable.

La situación ha superado los límites de lo meramente deportivo. El Zaragoza no es solo un equipo que pierde; es un equipo que sufre una crisis estructural sin retorno aparente . La inestabilidad institucional, reflejada con los cambios constantes de entrenadores, se suma a una planificación de plantilla desastrosa y decisiones de fichajes que han demostrado ser catástrofes deportivas.

La afición, desesperada, ya ha iniciado las primeras protestas. La Nueva Romareda, ese proyecto que debería haber sido el motor de un futuro prometedor, se ha convertido en un símbolo de las prioridades equivocadas de una gestión que ha alejado al club de sus fundamentos.

Los guarismos confirman la magnitud del desastre. Con solo siete goles marcados y veintitrés encajados, el equipo maño exhibe la peor defensa y la más estéril delantera de toda Segunda División.

No hay frente de batalla donde el Zaragoza pueda defenderse. Encadena seis derrotas consecutivas, un sufrimiento que se repite jornada tras jornada, y la brecha respecto a la salvación crece cada fin de semana.

Para alcanzar los cincuenta puntos necesarios para la permanencia, tendría que ganar uno de cada dos partidos hasta el final de la temporada, una cifra tan astronómica que insulta a la realidad presente.

Desde 1948, cuando el Zaragoza ascendió por primera vez a categoría nacional, el club ha permanecido ininterrumpidamente en Primera o Segunda División durante 77 años consecutivos.

La amenaza del descenso a Primera RFEF, la tercera categoría del fútbol nacional, ya no es un fantasma distante sino una certeza que acecha en cada partido, en cada entrenamiento, en cada decisión táctica que no funciona.

El equipo que fue hace un año camina inexorablemente hacia la tercera categoría, y nada parece capaz de frenarlo.

De hecho, no hay ningún equipo de las tres primeras categorías del fútbol español con peores guarismos que el Real Zaragoza. Del total de 82 que componen Primera, Segunda y Primera RFEF, nadie tiene seis puntos a día de hoy. Los peores son el Betis Deportivo (filial del Betis), Ourense y Oviedo con ocho puntos.

Aferrarse al milagro

Sin embargo, en la historia reciente del fútbol español hay dos milagros que el Zaragoza se aferra desesperadamente. Dos precedentes que demuestran que incluso desde el fondo más oscuro del pozo, es posible levantarse.

Dos historias de supervivencia que, aunque parezcan lejanas e improbables, son lo único que mantiene un suspiro de esperanza en el Ibercaja Estadio. La del Cartagena 2023-2024 y la de la UD Las Palmas en la 2007-2008.

En ambos casos llegaron a la jornada 13 con seis puntos y acabaron salvando la categoría en mayo. El Cartagena finalizó 14º con 51 puntos, los mismos que el Zaragoza, y acabó con una renta de seis puntos por encima del descenso. Por su parte, el equipo de Las Palmas en 2008 finalizó octavo en la tabla con 57 puntos con siete de margen respecto a la zona de descenso.

TEMPORADA EQUIPO PUNTOS RESULTADO 2024-2025 Cartagena 7 Descenso 2023-2024 Cartagena 6 Permanencia 2022-2023 Málaga 9 Descenso 2021-2022 Alcorcón 7 Descenso 2020-2021 Alcorcón 8 Permanencia 2019-2020 Deportivo 9 Descenso 2018-2019 Nástic 9 Descenso 2017-2018 Sevilla Atlético 7 Descenso 2016-2017 Nástic 10 Permanencia 2015-2016 Almería 11 Permanencia 2014-2015 Albacete 8 Permanencia 2013-2014 Real Madrid Castilla 7 Descenso 2012-2013 Hércules 8 Permanencia 2011-2012 Huesca 7 Permanencia 2010-2011 Tenerife 10 Descenso 2009-2010 Castellón 8 Descenso 2008-2009 Sevilla Atlético 7 Descenso 2007-2008 Las Palmas 6 Permanencia 2006-2007 Vecindario 7 Descenso 2005-2006 Poli Ejido 10 Permanencia 2004-2005 Córdoba 5 Descenso 2003-2004 Algeciras 9 Descenso 2002-2003 Oviedo 10 Descenso 2001-2002 Poli Ejido 8 Permanencia 2000-2001 Universidad LPGC 7 Descenso

A ello se aferran los zaragocistas. Dos milagros que permiten vislumbrar algo de luz al final del túnel. También se agarran a los otros ocho colistas de Segunda División en la jornada 9 que acabaron finalmente manteniendo la categoría.

Queda por ver de qué pasta están hechos estos futbolistas. Y es que, a pesar de haber estado coqueteando varios años con el descenso a Primera RFEF, lo cierto es que casi siempre la dinámica ha sido distinta. Un inicio más que notable que permitía ganar un colchón de puntos que eran suficientes a pesar de la caída libre en la segunda vuelta.

TEMPORADA POSICIÓN JORNADA 13 POSICIÓN FINAL 2024-2025 3 (22 ptos) 18 (51 ptos) 2023-2024 9 (21 ptos) 15 (51 ptos) 2022-2023 13 (16 ptos) 13 (53 ptos) 2021-2022 19 (13 ptos) 10 (56 ptos) 2020-2021 20 (10 ptos) 15 (50 ptos) 2019-2020 7 (19 ptos) 3 (65 ptos) 2018-2019 16 (14 ptos) 15 (51 ptos) 2017-2018 16 (15 ptos) 3 (71 ptos) 2016-2017 12 (17 ptos) 16 (50 ptos) 2015-2016 4 (20 ptos) 8 (64 ptos) 2014-2015 8 (20 ptos) 6 (61 ptos) 2013-2014 15 (16 ptos) 14 (53 ptos)

Así ha sucedido en las dos últimas campañas. El curso pasado el Zaragoza era tercero a estas alturas y acabó el año siendo el equipo que marcó la permanencia. Nunca ha sufrido un bajón tan grande, pero sí que ha tenido alguna resucitación que puede ser similar a la de ahora.

Fue en la temporada 2020-2021. Alcanzó la jornada 13 vigésimo con 10 puntos y acabó 15º con 50. Si logra algo similar, podría salvar la categoría.

Ahora, cada partido es una final para el Real Zaragoza. Este próximo fin de semana disputan el derbi aragonés ante un Huesca que es 18º con 15 puntos. Es decir, perder en el Alcoraz puede suponer un palo muy duro para la entidad zaragocista que perderá un poco más de aire.