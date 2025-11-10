Sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey: cuándo se juega y qué equipos participan

El trofeo de la Copa del Rey, en el lugar donde se realiza el sorteo. RFEF

La Copa del Rey se prepara para afrontar su segunda ronda de la edición 25-26. Después de una ronda inicial sin apenas sorpresas, la competición vivirá este martes 11 de noviembre el sorteo de emparejamientos.

De nuevo, estará condicionado por la cercanía geográfica y será a partido único, disputándose en el campo del que juegue en la categoría más baja. Además, tampoco habrá VAR en esta ronda.

De los 56 equipos que estarán en el sorteo, se incluyen 15 conjuntos de Primera División, 17 de Segunda División y otros 24 de Primera, Segunda y Tercera RFEF.

🚨 OFICIAL | Esta es la distribución de grupos de cara al sorteo de la Segunda Ronda de Copa del Rey que se celebrará mañana.



☝️ Adelantado aquí el 1 de noviembre pic.twitter.com/YEROt4MzWK — ⚽GOL SIN VAR ❌🖥️ (@GolSinVAR) November 10, 2025

Entre estos, destacan representantes históricos, clubes emergentes y equipos que buscarán sorprender a los grandes del fútbol español.

En esta ronda quedan también liberados de jugarla los cuatro equipos que disputarán en enero la Supercopa de España: Real Madrid, Athletic Club, FC Barcelona y Atlético de Madrid. Los 56 equipos del sorteo estarán divididos en dos grupos según su geografía:

Grupo 1

Primera División (7): Girona, Real Sociedad, Osasuna, Mallorca, Celta, Alavés y Espanyol.

Segunda División (10): Mirandés, Racing Club, Eibar, Sporting de Gijón, Burgos, Deportivo, Cultural Leonesa, Huesca, Real Zaragoza y Andorra.

1ª RFEF (4): Racing Ferrol, Sabadell, Pontevedra y Ponferradina.

2º RFEF (5): Ebro, Numancia, Sant Andreu, Reus FC Reddis y Atlético Baleares.

3º RFEF (1): Portugalete

Copa Federación (1): Ourense CF.

Grupo 2

Primera División (8): Villarreal, Betis, Valencia, Sevilla, Levante, Elche, Rayo Vallecano y Getafe.

Segunda División (7): Almería, Granada, Cádiz, Málaga, Ceuta, Leganés, Albacete.

1ª RFEF (6): Eldense, Cartagena, Murcia, Tenerife, Guadalajara y Talavera de la Reina.

2ª RFEF (6): Torrent, Atlético Antoniano, Navalcarnero, Extremadura, Quintanar del Rey y Ávila.

3ª RFEF (1): Cieza.

Horario del sorteo

El sorteo de la segunda ronda se celebrará este martes 11 de noviembre de 2025 a las 13:00 horas. Tendrá lugar en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

¿Dónde ver el sorteo de la Copa del Rey?

El sorteo será retransmitido en directo por varios medios:

Televisión: Teledeporte y RTVE Play.

Streaming: A través del canal oficial de la RFEF en YouTube y en su página web (RFEF.es).

Cobertura online: Desde EL ESPAÑOL realizaremos una cobertura completa del sorteo en directo.

¿Cuándo se juegan los partidos de la segunda ronda?

Las eliminatorias de la segunda ronda de la Copa del Rey se disputarán los días 2, 3 y 4 de diciembre de 2025. Como es tradición en esta competición, los enfrentamientos se jugarán a partido único en el estadio del equipo de menor categoría, aumentando la posibilidad de sorpresas y eliminaciones inesperadas.