La posible alineación del Barça ante el Celta en el partido de la jornada 12 de La Liga

El juego no convence y los resultados no llegan. El Barça se encuentra inmerso en uno de los momentos más difíciles desde la llegada de Hansi Flick la temporada pasada. El alemán no está sabiendo dar con la tecla para poner fin a los problemas de un equipo que en cada partido se agudizan.

Sin Pedri, el conjunto azulgrana ha perdido a su director de orquesta, y las lagunas defensivas que está mostrando el equipo en este inicio de temporada están dificultando la labor de sacar los partidos adelante.

El inesperado empate ante el Brujas molestó a Flick, quien ha pedido a sus jugadores que den un paso al frente en esta 'crisis' que atraviesa el equipo. Sin embargo, el de Heidelberg no tiene muchas soluciones desde el banquillo con una plantilla muy mermada por las lesiones, a la que se le ha sumado la de Koundé.

Para este duelo, Flick ha preparado un once con Szczesny bajo palos, el portero polaco que continúa afianzándose como la única opción ante las lesiones de de Joan García y Ter Stegen.

En defensa, el entrenador alemán apuesta por Eric García, Araujo, Cubarsí y Balde, una línea defensiva inédita que se estrenará en Balaídos tras la lesión de Jules Koundé.

La alineación del Barça ante el Celta de Vigo.

En el centro del campo, la dupla de De Jong y Casadó será responsable de la construcción del juego ante la ausencia de Pedri, mientras que Fermín añadirá movilidad en ataque.

El ataque blaugrana afronta este compromiso con Lamine Yamal, Rashford y Ferran Torres. Un frente de ataque muy mermado y aún sin Raphinha, Flick tampoco podrá contar con Lewandowski, quien ha sufrido una rotura muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo.

Alineaciones probables:

Celta: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Mingueza, Moriba, Sotelo, Carreira: Jutglá, Bryan Zaragoza o Durán y Borja Iglesias.

Barcelona: Szczesny; Eric Garcia, Araujo, Cubarsí, Balde; Casadó, De Jong; Lamine Yamal, Fermín López, Rashford; y Ferran.