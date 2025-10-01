Los 500 días de Xavi en el paro: del rechazo a entrenar en Arabia Saudí a la espera del caramelo envenenado del United

Están a punto de cumplirse los 500 días desde aquel 26 de mayo de 2024, cuando Xavi Hernández dirigió por última vez desde un banquillo profesional. Una victoria ante el Sevilla cerró definitivamente su etapa barcelonista de forma agridulce y traumática para todos.

Lewandowski y Fermín López marcaron los goles decisivos de una victoria por 1-2 que no pudo ocultar la amargura del técnico egarense. Sus declaraciones pospartido ya reflejaban claramente el desgaste acumulado: 'No he podido trabajar con tranquilidad y calma necesarias'.

La despedida oficial llegó apenas unas horas después, cuando Joan Laporta confirmó públicamente una decisión unilateral que había tomado días antes en privado. El balance final resultó modesto: 96 partidos dirigidos, una Liga conquistada en 2023 y una Supercopa como único botín conseguido.

Desde entonces, el técnico catalán ha vivido un largo período de reflexión tanto profesional como personal. Viajes familiares extensos, escapadas relajantes a Ibiza y retiro en su lujosa mansión barcelonesa con piscina han marcado estos meses de desconexión total del fútbol.

En entrevistas recientes concedidas a L'Équipe y The Athletic, Xavi rompió su prolongado silencio mediático: "Estoy disfrutando plenamente la vida, viajando con los niños y mi mujer. Tengo la sensación de que no he tenido tiempo libre hasta ahora en años".

El técnico de Terrassa ha establecido estratégicamente junio de 2025 como fecha límite definitiva para decidir su futuro profesional inmediato. "No tengo prisa alguna, pero me gustaría un buen proyecto sólido. Uno donde me digan: tienes cuatro años completos para trabajar", declaró recientemente.

Sus opciones

La primera gran tentación económica llegó directamente desde Arabia Saudí durante el pasado mes. El Al-Ittihad de Yeda, tras despedir recientemente a Laurent Blanc, puso una oferta millonaria sobre la mesa. El club donde milita Karim Benzema prometía convertirle en el entrenador mejor pagado mundialmente.

Sin embargo, Xavi declinó tajante y definitivamente la jugosa propuesta saudí sin dudarlo. "Busco un proyecto realmente ilusionante en Europa, tengo la ambición clara de ganar trofeos importantes", explicó categóricamente sobre su rotundo rechazo a una oferta que superaba los 25 millones anuales garantizados.

Esta decisión refleja un cambio radical de mentalidad respecto a su anterior etapa como jugador profesional, cuando aceptó sin dudar la aventura catarí en el Al-Sadd. Ahora, a los 45 años , prioriza exclusivamente proyectos deportivos europeos de largo plazo y alta competitividad.

Mientras tanto, en la Premier League se cocina una oportunidad tremendamente irresistible pero igualmente peligrosa para su reputación. El Manchester United vive una crisis institucional profunda con Ruben Amorim en la cuerda floja tras resultados decepcionantes y eliminaciones humillantes en las copas nacionales.

Los Red Devils son 14º en Premier League y fueron eliminados vergonzosamente por el modesto Grimsby Town en la FA Cup. La situación deportiva de Amorim resulta completamente insostenible tras una temporada repleta de fracasos consecutivos y decepciones.

Según las informaciones del periodista Fabrizio Romano, Xavi sería el primer candidato oficial para sustituir al técnico portugués en Old Trafford. El interés manifiesto del ex entrenador barcelonista por la Premier League inglesa no resulta nuevo ni sorprendente para nadie.

"Me encantaría sinceramente trabajar en Inglaterra por la increíble pasión que hay en cada estadio", confesó Xavi públicamente. La fuerte atracción hacia el ambicioso proyecto inglés contrasta notablemente con su amarga experiencia española: "Aquí es todo sobre resultados inmediatos, allí confían más en los procesos".

Trituradora

No obstante, el Manchester United se ha convertido lamentablemente en una auténtica trituradora de entrenadores prestigiosos en la complicada era post-Ferguson. Seis técnicos diferentes han pasado por Old Trafford en los últimos once años sin conseguir éxito alguno ni estabilidad deportiva necesaria.

David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Erik ten Hag y ahora Amorim han fracasado sucesivamente. El club ha invertido más de 985 millones en fichajes sin recuperar el nivel competitivo de la era dorada de Ferguson.

Ruben Amorim, durante un partido con el Manchester United. REUTERS

La presión mediática constante y las expectativas completamente desmesuradas han convertido el banquillo en un cargo de altísimo riesgo profesional. Para Xavi Hernández, aceptar el desafío de Old Trafford supondría un salto al vacío que podría hipotecar definitivamente su prometedora carrera como entrenador de élite.

La experiencia traumática vivida recientemente en Barcelona, donde la presión mediática y las críticas fueron absolutamente constantes e implacables, podría repetirse magnificada en Manchester. "La presión en España es muy difícil, especialmente en Barcelona y Madrid", reconoció honestamente el propio técnico en declaraciones.

Sin embargo, entrenar en la prestigiosa Premier League representa el sueño dorado de muchos técnicos europeos ambiciosos, y Xavi no constituye una excepción a esta regla. La oportunidad única de medirse al máximo nivel inglés resulta tremendamente atractiva para su ambición profesional.

Todavía no hay nada firme, pero parece que el regreso de Xavi a los banquillos está cerca. Espera atento a los movimientos en busca de ganarse una oportunidad que le permita relanzar su carrera.