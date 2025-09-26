La icónica frase que cambió la carrera de Sergio Busquets para siempre: "Si fuera jugador, me gustaría parecerme a él"

Ahora que Sergio Busquets puede empezar a hacer balance de su carrera deportiva después de anunciar su retirada del fútbol a final de este año, seguro que encontrará muchos momentos importantes a los que aferrarse.

Cuando haga memoria seguro que destacará un pasaje sucedido en el Mundial 2010 que se convirtió en algo icónico. Unas declaraciones de su seleccionador, Vicente del Bosque, que supusieron un gran respaldo y que terminaron marcando su carrera para siempre.

"Si fuera jugador me gustaría parecerme a Busquets". Esas fueron las palabras del entrenador salmantino que resonaron con mucha fuerza, provocaron un terremoto, y sirvieron para cimentar la confianza de un futbolista que terminó convirtiéndose en imprescindible.

En plena ola de críticas

Aquella declaración de intenciones de Vicente del Bosque causó estupefacción entre la afición. Sin embargo, el seleccionador, siempre inteligente, tenía muy claro el mensaje que debía mandar para apoyar a un futbolista que consideraba clave.

El contexto en aquel momento era complicado tanto para Busquets como para el propio Del Bosque. España llegaba como una de las favoritas a aquel Mundial de Sudáfrica después de haber ganado la Eurocopa de 2008, pero el debut ante Suiza rebajó las expectativas.

La derrota por 1-0 en el primer encuentro provocó una oleada de críticas increíble al juego de la Selección y también al esquema propuesto. El doble pivote formado por Xabi Alonso y Sergio Busquets centró todas las iras. Algunos argumentaban que se trataba de un centro del campo demasiado defensivo y falto de talento para guiar el juego de la selección española.

Vicente del Bosque, en rueda de prensa. Handout Reuters

Busquets fue precisamente uno de los más criticados. Era el blanco fácil. Su juventud (22 años), el hecho de no haber estado en la pasada Eurocopa, y su juego 'oscuro' le pasaron factura tras el partido contra Suiza.

Sin embargo, Del Bosque, en plena ola de críticas, salió en su defensa en rueda de prensa para sorprender a todo el mundo. "Si fuera jugador me gustaría parecerme a Busquets. Lo hace todo, está continuamente en disposición de ayudar al equipo, es generoso, se vacía defensivamente, y es de los primeros que empieza a jugar al fútbol. Y cuando él está bien, el fútbol se hace más fluido", completó.

El resto ya es historia sobradamente conocida. España protagonizó una de las formas más espectaculares de jugar al fútbol que se recuerdan y terminó proclamándose campeona del mundo tras derrotar a Países Bajos en la final. Lo hizo con Busquets como alguien irreemplazable en el centro del campo.

'Busi' fue ganando en confianza a medida que pasaron los partidos, sintió el respaldo de su entrenador y terminó dibujando una carrera inmaculada en la que ganó prácticamente todo. Tanto con España como con el Fútbol Club Barcelona.